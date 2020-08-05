ديلي ميل: أرسنال يستغنى عن مكتشف فابريجاس وبيليرين

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية عن بعض أسماء الموظفين الذي أعلن نادي أرسنال الاستغناء عنهم قبل ساعات قليلة من أجل تقليل النفقات.

وأعلن أرسنال الاستغناء عن 55 موظفا في النادي لتقليل النفقات بسبب الخسائر المالية الكبيرة التي تعرض لها النادي جراء توقف كرة القدم في أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأفصحت صحيفة "ديلي ميل" عن أن فرانسيس كاجيجاو رئيس فريق كشافي أرسنال للبحث عن المواهب الصغيرة واكتشافها على رأس قائمة الموظفين الراحلين عن المدفعجية.

كاجيجاو يعمل في قطاع استكشاف المواهب العالمية في أرسنال منذ قرابة العقدين من الزمن، وكان هو مكتشف سيسك فابريجاس عندما طلب من ناديه التعاقد معه عندما كان لا يزال في أكاديمية برشلونة.

كذلك اكتشف كاجيجاو هيكتور بيليرين والمهاجم البرازيلي الصاعد جابريال مارتينيلي الذي تعاقد معه أرسنال في الموسم الماضي.

ومن بين الأسماء التي رحلت عن أرسنال بيتر كلارك وهو رئيس مجموعة الكشف عن المواهب لأرسنال داخل إنجلترا.

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