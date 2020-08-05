تقرير فرنسي: يونايتد مهتم بالتعاقد مع إدريسا جايي

يواصل مانشستر يونايتد محاولاته لضم لاعبين لدعم صفوفه بقوة استعدادا للموسم المقبل وهذه المرة يهتم الشياطين الحمر بلاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي إدريسا جايي.

إدريسا جايي النادي : باريس سان جيرمان مانشستر يونايتد

وذكر موقع Le 10 Sport الفرنسي أن مانشستر يونايتد وضع لاعب وسط منتخب السنغال ضمن دائرة اهتماماته لمحاولة التعاقد معه في الصيف الجاري.

ورغم أن إدريسا جايي انضم لباريس سان جيرمان قبل موسم واحد فقط قادما من إيفرتون، إلا أن يونايتد سيحاول إعادته مرة أخرى للدوري الإنجليزي.

ويرغب أولي جونار سولشاير في ضم لاعب الوسط المدافع ليمثل قوة في خط وسط فريقه ومنح الثنائي بول بوجبا وبرونو فيرنانديز حرية أكبر للهجوم.

ورغم تقدمه في العمر إلا أن سولشاير يرى أن جايا مناسب تماما لشغل مركز لاعب الوسط المدافع الأساسي في مانشستر يونايتد بدلا من نيمانيا ماتيتش وسكوت ماكتوميناي.

إدريسا جايي البالغ من العمر 30 عاما يقدم مستوى رائع مع سان جيرمان ولعب في الموسم الجاري 33 مباراة سجل خلالهم هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وكان جايي أحد أهم نجوم منتخب السنغال الذي حصل على المركز الثاني في كأس الأمم الإفريقية 2019 السابقة في مصر.

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