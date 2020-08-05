بقرار أمني.. تعديل مواعيد بعض مباريات المصري وطنطا

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 - 17:14

كتب : عاطف شادي

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وافقت الجهات الأمنية على طلبي ناديي المصري وطنطا بإقامة مباريات كل منهما في الإسكندرية.

وحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري، فإن بناء على هذا القرار، قررت إدارة لجنة المسابقات إدراج الملاعب الجديدة في الجدول، مع تعديل في موعد مباراة مصر للمقاصة والجونة لإتاحة الفرصة أمام الجماهير لمشاهدة أكبر عدد من المباريات.

وقرر اتحاد الكرة بعض التعديلات الجديدة على مواعيد المباريات على النحو التالي.

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- حرس الحدود والمصري (يوم ١٠ أغسطس، الساعة ٤ على استاد الجيش برج العرب).

- طنطا وحرس الحدود (يوم ١٨أغسطس الساعة ٤ على استاد الجيش ببرج العرب).

- مصر للمقاصة والجونة (يوم ١٨ أغسطس الساعة ٦:٣٠ على استاد المقاولون العرب).

- الاتحاد والمصري (يوم ١٨ أغسطس الساعة ٩ على ستاد الجيش ببرج العرب).

- المصري ومصر للمقاصة (يوم ٢٢ أغسطس الساعة ٦:٣٠ على استاد الجيش ببرج العرب).

- نادي مصر والمصري (يوم ٢٦ أغسطس الساعة ٦:٣٠ على استاد الجيش ببرج العرب).

- طنطا والاسماعيلي (يوم ٢٧ اغسطس الساعة ٩ على استاد الاسكندرية)

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك مساء غد الخميس في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14. مباراة ستكون هي الرسمية الأولى في مصر منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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