بيان رسمي - أرسنال يستغني عن 55 موظفا بسبب تداعيات فيروس كورونا

أعلن نادي أرسنال في بيان رسمي الاستغناء عن 55 موظفا بسبب تداعيات الخسائر الاقتصادية نتيجة فيروس كورونا.

وجاء بيان أرسنال كالآتي:

"طوال فترة جائحة فيروس كورونا، كنا نعمل بجد لضمان ظهور النادي في وضع قوي وقوي للمستقبل أيضا".

وأضاف "تماشيا مع أندية كرة القدم الأخرى والعديد من الشركات العاملة في مجال الرياضة والترفيه، تاثرنا مباشرة بالجائحة".

وكشف البيان "انخفضت مصادر الدخل الرئيسية لدينا بشكل كبير وتضررت عائدات المذيعين وأنشطة المباريات والأنشطة التجارية بشدة ومن المتوقع أن يستمر ذلك بموسم 2020 - 2021 على الأقل".

وأوضح "استجبنا على الفور من خلال تنفيذ تدابير واسعة النطاق لخفض تكاليفنا، وتطوع لاعبونا وكبار موظفي كرة القدم والفريق التنفيذي لخفض الأجور، كما أوقفنا كل إنفاقنا الرأسمالي تقريبا، وتم التحكم بدقة في نفقاتنا التقديرية".

وتابع "تلقينا أيضا دعما ماليا كبيرا من مالكينا من حيث إعادة تمويل ديون الاستاد، كل هذه الخطوات قللت من تأثير الوباء على النادي وساعدتنا على الاستمرار في الحفاظ على استثمار الفريق".

"لكن من الواضح الآن أننا سنواجه تخفيضات أكثر أهمية وطويلة الأمد في إيراداتنا أكثر مما كنا نأمل، كما تشير الدلائل إلى غياب المشجعين عن الملاعب مع بداية الموسم المقبل أيضا وبعد ذلك ستكون الأعداد محدودة.

وكشف "سيؤثر ذلك على الدخل المتاح، كما نأمل ألا تكون هناك موجة ثانية لكننا نحتاج أيضا إلى قبول ذلك".

"مع الأخذ في الاعتبار الانخفاض المتوقع في الدخل أصبح من الواضح أن علينا تقليل تكاليفنا بشكل أكبر، وكان هدفنا حماية الوظائف والرواتب الأساسية لأطول فترة ممكنة، لكن للأسف وصلنا إلى النقطة التي نخفض فيها 55 موظفا".

وأتم "نحن نعلم أن هذا أمر مزعج وصعب لموظفينا المتفانين وتركيزنا على إدارة ذلك بأكبر قدر ممكن من الحساسية، نحن لا نقدم هذه الاقتراحات باستخفاف ونظرنا لكل جانب ونحن بصدد دخول فترة تشاور مطلوبة لمدة 30 يوما بشأن ذلك".

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