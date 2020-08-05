رسميا – المصري يخوض مبارياته في الدوري على ملعب برج العرب

أعلن النادي المصري عن خوض مبارياته للموسم الجاري على ملعب برج العرب رسميا.

وأصدر النادي المصري بيانا عبر موقعه الرسمي، يكشف فيه تلقي خطابا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بخوض مباريات الفريق على استاد الجيش ببرج العرب.

كان المصري قد طلب نقل مبارياته من ملعب الجيش بالسويس إلى ملعب الجيش ببرج العرب.

المصري يفتتح مبارياته بعد التوقف مساء غد الخميس بمواجهة الزمالك في لقاء مؤجل من الجولة الـ14 في الدوري.

ويحتل المصري المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من 16 مباراة.

اقرأ أيضا:

وزير الرياضة يتحدث عن استئناف النشاط وموعد بطولة العالم لليد

وصول بنشرقي وأوناجم إلى القاهرة

بي بي سي تفجر مفاجأة بخصوص صفقة سانشو

هيسكي يتحدث عن فترة احتراف عمرو زكي بإنجلترا

حجازي يتمنى فوز الأهلي بإفريقيا والإسماعيلي بالبطولة العربية