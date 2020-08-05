رسميا – المصري يخوض مبارياته في الدوري على ملعب برج العرب

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 - 16:26

كتب : أيمن عيد

شعار النادي المصري

أعلن النادي المصري عن خوض مبارياته للموسم الجاري على ملعب برج العرب رسميا.

وأصدر النادي المصري بيانا عبر موقعه الرسمي، يكشف فيه تلقي خطابا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بخوض مباريات الفريق على استاد الجيش ببرج العرب.

كان المصري قد طلب نقل مبارياته من ملعب الجيش بالسويس إلى ملعب الجيش ببرج العرب.

المصري يفتتح مبارياته بعد التوقف مساء غد الخميس بمواجهة الزمالك في لقاء مؤجل من الجولة الـ14 في الدوري.

ويحتل المصري المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من 16 مباراة.

اقرأ أيضا:

وزير الرياضة يتحدث عن استئناف النشاط وموعد بطولة العالم لليد

وصول بنشرقي وأوناجم إلى القاهرة

بي بي سي تفجر مفاجأة بخصوص صفقة سانشو

هيسكي يتحدث عن فترة احتراف عمرو زكي بإنجلترا

حجازي يتمنى فوز الأهلي بإفريقيا والإسماعيلي بالبطولة العربية

في الدوري المصري برج العرب
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيان رسمي - أرسنال يستغني عن 55 موظفا بسبب تداعيات فيروس كورونا 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رسميا – المصري يخوض مبارياته في الدوري على ملعب برج العرب 17 دقيقة | الدوري المصري
العشري ينتقد قرار اتحاد الكرة عبر في الجول: تقليص عدد المسحات يزيد الضغوط علينا 47 دقيقة | الدوري المصري
بارتوميو: ميسي سينهي مسيرته في برشلونة.. وتشافي مدرب الفريق في المستقبل ساعة | أوروبا
الانضباط لـ في الجول: لوائحنا تنطبق على كل ما يقع تحت مظلة اتحاد الكرة 2 ساعة | الدوري المصري
بين مؤيد ومٌشكك في وطنيته.. القصة الكاملة لانتقال حارس فلسطين للدوري الإسرائيلي 2 ساعة | تقرير في الجول
سبورت: برشلونة يستعد لبيع لاعبيه في الدوري الإنجليزي.. كوتينيو قريب من أرسنال 2 ساعة | أوروبا
اتحاد الكرة يقرر: إيقاف الهاني سليمان وتغريمه بسبب أحداث ودية سموحة والاتحاد 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 2 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 3 الأهلي يتقدم بالبلاغ رقم 13 للنائب العام ضد رئيس الزمالك 4 المقاولون لـ في الجول: حفني لاعب غير ملتزم وسننهي استعارته.. والمقاصة يرد
قد ينال إعجابك