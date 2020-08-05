بارتوميو: ميسي سينهي مسيرته في برشلونة.. وتشافي مدرب الفريق في المستقبل

يصر جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة على أن ليونيل ميسي نجم الفريق سينهي مسيرته داخل النادي ولن يرحل.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

يأتي ذلك وسط انتشار تقارير صحفية عن رغبة ميسي في الرحيل بسبب سوء إدارة نادي برشلونة وتفكير اللاعب في عدم تجديد تعاقده الذي من المقرر أن ينتهي صيف 2021.

وارتبط اسم ميسي الفترة الماضية بالانتقال إلى فريق إنتر الإيطالي الموسم بعد المقبل.

وقال بارتوميو في مقابلة أجراها مع قناة بي إن سبورتس: "ميسي سينهي مسيرته في برشلونة بعد ثلاث أو أربع سنوات".

وتنقل قناة بي إن سبورتس مقابلتها الحصرية مع بارتوميو في الخامسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف بارتوميو "تشافي سيكون مدرب فريق برشلونة مستقبلا".

وشدد رئيس برشلونة "كيكي سيتين مستمر مع الفريق الموسم المقبل، وسيكون الأمر مختلف".

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