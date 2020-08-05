كرة طائرة - تقرير تونسي: لاعب الترجي ينتقل إلى سموحة

أتم نادي سموحة اتفاقه مع محمد الغول المحترف الليبي بصفوف فريق الترجي التونسي للكرة الطائرة.

وكشفت صحيفة الشروق التونسية عن تأكد انضمام محمد الغول إلى الفريق السكندري من الترجي التونسي.

وأضاف التقرير أن الغول المحترف الليبي قد حصل على عرض جيد من سموحة ووافق الترجي على التخلي عن اللاعب.

وأوضحت الصحيفة التونسية أن موافقة الترجي جاءت بعد تدعيم صفوف الفريق بلاعبين في مركزه مثل أحمد القاضي من النجم الساحلي بجانب سليم المباركي.

وكان الغول قد انتقل إلى صفوف الترجي من فريق السويحلي الليبي في صيف 2018 لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقام الترجي بتجديد عقد اللاعب لموسم إضافي بسبب أدائه المميز مع الفريق.

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