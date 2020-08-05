النصر للتعدين ينعي قائد الفريق بعد وفاته غرقا

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 - 13:22

كتب : رضا السنباطي

الأهلي - النصر للتعدين

ينعي نادي النصر للتعدين، مصطفى عبد العظيم قائد فريق كرة القدم بعد وفاته غرقا.

وتوفى مصطفى عبد العظيم غرقا أمس الثلاثاء، إذ كان في إجازة عقب توقف النشاط وفي انتظار قرار عودة المسابقة.

وقال عمرو الطوخي نائب رئيس النصر للتعدين لـ FilGoal.com: "غرق اللاعب بعد الاستحمام بأحد الترع في قريته التابعة لمحافظة بني سويف".

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وأضاف "ذهبنا لتشييع جنازته، وينعي النادي وفاة اللاعب ويتمنى لأهله الصبر والسلوان".

وتابع الطوخي "ستقوم الإدارة بصرف كل مستحقات اللاعب فهو قائد للفريق ومستمر معنا منذ 4 سنوات رغم الهبوط للقسم الثالث".

وأتم تصريحاته "كان عبد العظيم يتصف بالجدية والالتزام والقيادة، وقرر الاستمرار من أجل صعود الفريق مرة أخرى".

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