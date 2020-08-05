لا ليجا تقوم ببناء مجمع رياضي رائد في مدريد

بدأت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليجا) وشركة (T3N سبورت أند إنفيستمينت)، في بناء مجمع رياضي جديد في مدريد، سيمثل علامة بارزة في تطوير الرياضة في إسبانيا، وذلك من خلال دعمه الأنشطة داخل وخارج الملعب، وسيوفر الموقع ملاعب كرة قدم ومركزا تعليميا ومرافق سكنية لجميع أصحاب المصلحة المعنيين بصناعة كرة القدم، علما أن المجمع سيصبح المقر الرئيسي للرابطة (لا ليجا) في إسبانيا، كجزء من اتفاقية تعاون لمدة 15 عاما بين الكيانين.

يقع المجمع الرياضي في حديقة البوسكي السكنية، على بعد 20 دقيقة من وسط مدريد، ومن المتوقع أن يبدأ أعماله التشغيلية في صيف عام 2021، كما سيشمل أيضا مشاركة الملكية مع علامة رياضية ذات شهرة عالميا ستجلب معرفتها وخبرتها لتشكيل قيمة إضافية للمبادرة، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول هذا الشريك في المشروع لاحقا.

وتعليقا على الأمر، تحدث أوسكار مايو، مدير الأعمال والتسويق والتطوير الدولي في لا ليجا، قائلا: "إنه أول مركز متعدد الاستخدامات مملوك للقطاع الخاص سيساعد صناعة الرياضة من منظور التدريب والسكن والرياضة، ليخلق تآزرا مع المرافق الأخرى التي تمتلكها لا ليجا بالفعل حول العالم، على سبيل المثال في الصين ودبي، وقريبا فيتنام من بين مواقع أخرى".

ستصبح هذه المبادرة نموذجا رائدا لقطاع الرياضة في إسبانيا، حيث ستستضيف جميع أنواع المشاريع الرياضية والتدريبية – الوطنية والدولية – في مكان واحد، وستوفر المرافق للمشاريع الرياضية والتدريبية، وإجراءات العلامات التجارية، الاستراتيجيات التجارية ومجموعة واسعة من الأحداث المختلفة.

ستكون هناك مدرسة وفصول دراسية دولية لأغراض التعلم والتدريب، وهي مرافق ستوفرها لا ليجا أيضا للأندية والشركات والكيانات الأخرى ذات الصلة بالتعليم والرياضة.

وتحدث ديفيد بامبليجا، الشريك الإداري لشركة (T3N سبورت أند إنفيستمينت)، قائلا:" هذا مشروع فريد من نوعه في العالم بالوقت الحالي، بالإضافة إلى دعم وتعاون أهم العلامات التجارية لكرة القدم، سنتمكن قريبا من الإعلان عن تأسيس واحدة من أكثر المؤسسات الرياضية نفوذا في العالم".

وستشمل المرافق الأخرى ملاعب كرة سلة، قاعة رياضية "جمنازيوم"، مسبح، غرف طعام، غرف ألعاب، مكتبة ومرافق سكنية تتسع لـ 450 شخصا.

وعلق كيومي سيريزو، الرئيس التنفيذي لشركة (T3N سبورت أند إنفيستمينت)، قائلا:" ستصبح هذه المجمعات منصات لا غنى عنها لأي مؤسسة رياضية تسعى إلى تطوير مشاريع تدريب دولية، وإن أحد أهداف لا ليجا الأساسية هو المساعدة في تطوير الرياضة، ومن خلال هذا المشروع نقدم حلا شاملا يلبي احتياجات صناعة الرياضة، مع التركيز بشكل خاص على أصحاب المصلحة لدينا".

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