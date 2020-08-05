فليكس بريش حكما لمواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد.. صاحب أخر ذكرى سيئة للملكي

عيّن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الألماني فليكس بريش لإدارة مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد المرتقبة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف مانشستر سيتي فريق ريال مدريد في التاسعة من مساء الجمعة، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد.

والألماني فليكس بريش معروف بالنسبة للمصريين، إذ أدار أخر مباراة سوبر أقيمت في مصر والتي انتهت بفوز الأهلي على الزمالك 3-2 في برج العرب قبل انطلاق الموسم الجاري.

وكان قد سبق له إدارة مواجهة الأهلي وحرس الحدود في نهائي كأس مصر 2010 وفاز حرس الحدود بركلات الترجيح.

وأدار بريش تسع مباريات لفريق ريال مدريد بينها الفوز على يوفنتوس وتحقيق اللقب الـ 12 بدوري أبطال أوروبا.

ولم يخسر ريال مدريد تحت قيادة بريش سوى في مباراة وحيدة وهي أخر ذكرى سيئة للملكي في دوري الأبطال، عندما خسر 4-1 أمام أياكس في سنتياجو برنابيو.

وفاز ريال مدريد في ست مباريات تحت قيادة بريش وتعادل مرتين بينما لم يخسر سوى في مواجهة أياكس.

أما بالنسبة لمانشستر سيتي فأدار بريش 4 مباريات للفريق الإنجليزي، ولم يفز الفريق سوى في مباراة وحيدة مقابل ثلاث هزائم.

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