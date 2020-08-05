مدرب نادي مصر: من يحتاج تأجيل مباراة الإنتاج أكثر نحن أم الأهلي؟ هذا القرار يهدد المسابقة

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 - 11:03

كتب : FilGoal

نادي مصر - الزمالك

انتقد أمير عزمي مجاهد مدرب فريق مصر قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الإنتاج الحربي التي كان مقررا لها يوم السبت المقبل في بطولة الدوري.

صرح أمير عبر البرنامج الإذاعي ملعب 9090 "لست معترضا على التأجيل بل صحة الإنسان أهم من أي شيء".

واستدرك "لكن توقيت القرار وتأخيره قبل أيام قليلة من مباراة الإنتاج، أربك برنامج إعداد الفريق وحرمنا أيضا من تعويض ذلك بإقامة مباراة ودية".

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وشدد "فريقنا في موقف صعب للغاية بجدول الدوري، والدور الثاني يعد تحديا كبيرا لنا".

وتسائل أمير عزمي "لماذا تأجلت مباراتنا ضد الإنتاج، ولم تتأجل مباراة نفس الفريق أمام الأهلي؟ هل الإنتاج لن يكون جاهزا لنا وسيكون جاهزا لمواجهة الأهلي بعدها بأربعة أيام؟.. من يحتاج تأجيل مباراته أمام الإنتاج أكثر نحن أم الأهلي؟".

وحذر أمير عزمي "لابد أن تسير الأمور بعدالة، ولكننا نسير بالبركة، هذا القرار سيفتح الباب أمام مزيد من التأجيلات، مما يفسد المسابقة، ويهدد استمرارها".

وأتم مدرب مصر تصريحاته "المسابقة تستكمل في ظروف استثنائية للغاية، كان لزاما أن توضع لائحة تتعامل مع ظروف هذا الفيروس المستجد لغلق الباب أمام التساؤل لماذا تؤجل مباراة فريق وفريق آخر لا".

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