مواعيد مباريات الأربعاء 5 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة – قمة سعودية.. والدوري الأوروبي

قمة سعودية منتظرة في دوري الأمير محمد بن سلمان، وعودة المنافسات الأوروبية بمباريات الدوري الأوروبي.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، في مختلف البطولات.

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يبدأ اليوم في السادسة مساء بمباراة بين الوحدة والشباب في الدوري السعودي. المباراة منقولة عبر قناة السعودية الرياضية.

في السابعة والنصف يلتقي العدالة مع الاتفاق عبر قناة السعودية الرياضية 4.

وفي الثامنة مساء سيكون لقاء القمة بين النصر والهلال عبر قناة السعودية الرياضية 1.

الدوري المغربي

أما في المغرب، فيلعب الرجاء –منافس الزمالك بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا- مع فريق المغرب التطواني الساعة التاسعة مساء. مباراة منقولة عبر قناة الرياضية المغربية.

الدوري الأوروبي

وتعود المنافسات الأوروبية بمباريات الدوري الأوروبي. شاختار دونتسك يواجه فولفسبورج الساعة السابعة إلا 5 دقائق في إياب دور الـ16. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 2 ومباراة الذهاب كانت قد انتهت لصالح شاختار بهدفين مقابل هدف في ألمانيا.

في نفس التوقيت يلعب كوبنهاجن مع بلدية أسطنبول عبر قناة بي إن سبورتس 1. مباراة الذهاب انتهت لصالح بلدية أسطنبول بهدف في تركيا.

وفي التاسعة مساء يلتقي مانشستر يونايتد مع لاسك لينز النمساوي عبر قناة بي إن سبورتس 2. مباراة الذهاب انتهت لمانشستر بخماسية.

وأخيرا، يلعب إنتر ميلان مع خيتافي الساعة التاسعة مساء أيضا في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي. مباراة منقولة عبر قناتي بي إن سبورتس 1 و3.

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