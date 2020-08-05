في عودة الدوري السعودي.. الأهلي يفوز والاتحاد يخسر ويقترب من مراكز الهبوط

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 - 01:13

كتب : FilGoal

أهلي جدة السعودي

فاز فريق أهلي جدة على الحزم برباعية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وعاد الدوري السعودي مرة أخرى للاستئناف بعد فترة طويلة من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبعد التوقف نجح الأهلي في الفوز على الحزم برباعية سجلها عبد الرحمن عبد الله، وعمر السومة وهيثم عسيري ويوسف الحربي.

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بينما سجل ثنائية الحزم كل من كارلوس ستراندبيرج وجوناثان كافو.

بهذه النتيجة وصل الأهلي إلى النقطة 40 في المركز الثالث بجدول الترتيب، بفارق 5 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، وتجمد رصيد الحزم عند النقطة 24 في المركز الـ12.

في الجولة ذاتها فاز الفتح على الفيحاء بثنائية دون رد، ليصل رصيد الأول إلى النقطة 22 في المركز الـ14، ويتجمد رصيد الثاني عند النقطة 27 في المركز الـ11.

وانتصر أبها على الاتحاد في مفاجأة الجولة بثنائية مقابل هدف، ليصل أبها إلى النقطة 33 في المركز السابق، ويقف رصيد الاتحاد عند النقطة 23 في المركز الـ13.

كذلك فاز الرائد على ضمك بثلاثية دون رد ليصل إلى النقطة 35 في المركز السادس، ويتجمد رصيد ضمك عند النقطة 18 في المركز الـ15 وقبل الأخير.

وأخيرا فاز الفيصلي على التعاون بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى النقطة 38 في المركز الخامس، ويتجمد رصيد التعاون عند النقطة 32 في المركز الثامن.

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