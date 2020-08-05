السقا: العشري يحضر مفاجآت لـ الزمالك

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 - 01:00

كتب : FilGoal

طارق العشري - المصري

كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي المصري عن آخر مستجدات استعداد فريقه لمواجهة الزمالك.

ويلعب المصري ضد الزمالك في بعد استئناف الدوري غدا ضمن الجولة الـ14 من المسابقة بملعب برج العرب.

وقال السقا عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "قد يكون هناك بعض المفاجآت في تشكيل المصري أمام الزمالك".

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وأضاف "طارق العشري المدير الفني للمصري يحضر بعض المفاجآت للزمالك".

وشرح "المفاجآت ستكون عبارة عن إشراك بعض اللاعبين الشباب والناشئين في المباراة، وذلك بعد تألقهم مع المصري في معسكر الإعداد".

وأتم تصريحاته "قطاع الناشئين والشباب في المصري بقيادة ميمي عبد الرازق أمد الفريق الأول في الفترة الماضية بعدة لاعبين مميزين".

ويحتل المصري المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، ويأتي الزمالك رابعا بـ31 نقطة.

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