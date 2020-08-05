السقا: العشري يحضر مفاجآت لـ الزمالك

كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي المصري عن آخر مستجدات استعداد فريقه لمواجهة الزمالك.

ويلعب المصري ضد الزمالك في بعد استئناف الدوري غدا ضمن الجولة الـ14 من المسابقة بملعب برج العرب.

وقال السقا عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "قد يكون هناك بعض المفاجآت في تشكيل المصري أمام الزمالك".

وأضاف "طارق العشري المدير الفني للمصري يحضر بعض المفاجآت للزمالك".

وشرح "المفاجآت ستكون عبارة عن إشراك بعض اللاعبين الشباب والناشئين في المباراة، وذلك بعد تألقهم مع المصري في معسكر الإعداد".

وأتم تصريحاته "قطاع الناشئين والشباب في المصري بقيادة ميمي عبد الرازق أمد الفريق الأول في الفترة الماضية بعدة لاعبين مميزين".

ويحتل المصري المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، ويأتي الزمالك رابعا بـ31 نقطة.

اقرأ أيضا

تطور كبير في صفقة انتقال رمضان لـ الأهلي

أول تأجيل في الدوري بسبب كورونا

سلبية مسحة حمدي فتحي

غضب في الدرجة الثانية بسبب المسحات

هل يرحل ديانج أو كهربا؟