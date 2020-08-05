عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي

كشف حسام عاشور قائد الأهلي الذي أعلن النادي انتهاء علاقتهما، كواليس جديدة في أزمته الكبرى مع إدارة النادي، مشددا أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية ورئيس النادي الشرفي السابق يحب الأهلي "أكثر من أشخاص داخله".

وقال عاشور عبر برنامج "أوضة اللبس" في قناة النهار: "ما حدث مني إعجاز. 16 عاما لم يسمع أحدا صوتي".

وشرح "في شهر ديسمبر الماضي بدأت مفاوضات التجديد مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، فقلت له إنني أريد الاستمرار لعامين لكي أصبح أكثر لاعب يتوج بالبطولات في العالم".

وأكمل "عبد الحفيظ قال لي إنه سيبعث برغبتي لمحمود الخطيب رئيس النادي، وبعدها أبلغني عبد الحفيظ أن الخطيب قال له (ما يريده عاشور نفذوه له)".

وأوضح "هذا كان في شهر ديسمبر، ثم ذهبت للاجتماع بلجنة التخطيط على هذا الأساس، لكنهم أخبروني أن ريني فايلر المدير الفني لا يريدني، فقلت لهم كيف ذلك استنادا لحديث الخطيب، لكنهم أبلغوني بانتهاء دوري ومنحوني الاستثناءات التي تم الإعلان عنها لاحقا".

وكشف "طلبت مهلة للتفكير، حينها أبلغني جمال جبر مدير المركز الإعلامي في النادي أن تركي آل الشيخ سيتدخل في الأمر، وطلبوا مني أن أتفق معه. لا أملك الجرأة للحديث من نفسي مع آل الشيخ في هذا الأمر".

وأكمل "تحدث معي أحد المسؤولين من مكتبه وقال لي (المستشار يقول لك طلباتك أوامر)".

وأردف "ثم حصلت على رقم تركي آل الشيخ من جمال جبر، وبعثت له برسالة رد علي سريعا وطلب مني أن أتواصل مع محمد جمال العاصي (وكيل اللاعبين والمدير التنفيذي لنادي ألميريا) لتنسيق الأمر".

وكشف "العاصي أبلغني أن كل طلباتي مجابة. تركي آل الشيخ يحب الأهلي أكثر من ناس داخل النادي نفسه".

وأكمل "بدأنا التفاوض على ترتيبات مباراة اعتزالي حيث اتخذت القرار، لمدة شهر ونصف".

وشرح "بعدما أنهينا كل أمور التفاوض مع تركي آل الشيخ، تواصلت في يوم الخميس مع جبر وشرحت له الأمر. آل الشيخ طلب مني عمل عقد ثلاثي مع الأهلي وألميريا، ولكن جبر رفض وقال لي إن النادي سيمنحني خطابا به موافقة على لعب مباراة اعتزالي، وتركي آل الشيخ وافق على ذلك الأمر عن طريق العاصي".

وأكمل "قال لي جبر أن أحصل على توقيع عبد الحفيظ الذي كان متواجدا في العين السخنة وبعثت بأحد الأصدقاء لفعل ذلك. حصلت على التوقيع وذهبت به لمحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي وحصلت على خطاب الموافقة في اليوم التالي".

وشدد "هنا بدأت المماطلة من قبل جمال جبر. طلب مني عمل فيديو به شكر لكل اللاعبين والإدارات والعاملين والكل بما فيهم آل الشيخ، ثم كان من المفترض أن ينشر آل الشيخ تغريدة بها موافقته على تنظيم المباراة، ثم يقوم الأهلي بعمل شكر لـ آل الشيخ. الـ 3 أطراف كانوا متفقين".

وأكمل "لمدة 3 ساعات، يطلب مني جمال جبر تغييرات على الفيديو، قبل أن (أجيب آخري) وأطلب منه إرسال خطاب أقرأه وهو ما حدث".

وشدد "من الساعة 8 وحتى 12 ونصف فجرا، كنا ننتظر صيغة الجواب من الأهلي، ولكن الخطيب لم يكن يرد على هاتفه لأن بحسب جبر تعرض حفيده لوعكة صحية. حاولت الاتصال به لكنه لم يرد".

وأوضح "اتصلت بسيد عبد الحفيظ شرحت له الأمر، وقال لي إنه سيعود لي بحل، اتصل بي بعد ذلك مع جبر وطلبا مني الهدوء والحضور للنادي في اليوم التالي لتصوير فيديو آخر، وهنا غضبت وقلت ماذا نفعل منذ 3 ساعات!".

وأكمل "طوال اليوم التالي أحاول التواصل مع الخطيب أو جبر أو عبد الحفيظ".

وهاجم "عندما يقوم آل الشيخ بأمر للأهلي يقومون بشكره، لماذا يهاجمونني الآن؟".

وأردف "ما حدث كان من أشخاص، الأهلي جعل الناس تعرف عاشور. علاقتي بالأهلي لن تنتهي مثلما قال عبد الحفيظ. ارتباطي به كبير. علاقتي انتهت ببعض المسؤولين لكن الأهلي سيظل طول عمره بيتي".

وأتم "أكن لـ آل الشيخ كل تقدير واحترام، أشكره للمرة المليون وأتمنى له الشفاء العاجل".

وفي 22 يونيو الماضي، أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي انتهاء علاقة النادي الأحمر بحسام عاشور قائد الفريق السابق.

ونقل الموقع الرسمي للأهلي تصريحات عبد الحفيظ قائلا: "بالنسبة لحسام عاشور فقد أدى دوره وعلاقته بالفريق انتهت بقرار مجلس الإدارة الذي صدر مطلع الشهر الحالي حيث تم توجيه الشكر للاعب عن الفترة التي قضاها مع زملائه ضمن صفوف الأهلي وتمني له التوفيق في خطوته القادمة".

وكان الأهلي أعلن في وقت سابق إلغاء الاستثناءات المقدمة لحسام عاشور بعد نهاية عقده مع النادي بشأن مباراة الاعتزال والعمل في قناة النادي والحصول على فترة معايشة تدريبية في أوروبا. وأيضا توجيه الشكر له.

وذلك بعدما أعلن النادي قبل عدة شهور أن الموسم الحالي هو الأخير لعاشور ولن يتم تجديد تعاقده.

ليقرر عاشور عدم اعتزال كرة القدم والاستمرار في الملاعب لعدة سنوات مقبلة.

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