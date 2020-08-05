المقاولون ردا على حفني: ما تقوله غير حقيقي.. لم تلتزم معنا رغم حصولك على كل مستحقاتك

قال محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب إن ما يقوله لاعب الفريق أيمن حفني بشأن تغيبه عن مران وحيد فقط أمر غير حقيقي.

وتحدث المشرف العام على الكرة في المقاولون لـFilGoal.com قائلا: "ما يقوله حفني غير صحيح، لم يتدرب معنا عبر الفيديو مثل زملائه أثناء فترة التباعد الاجتماعي".

وواصل "حفني لم يحضر مع زملائه لإجراء المسحة الأولى وجاء في وقت آخر وأجريناها له".

وتابع "شارك معنا في مرانين أو ثلاثة ثم غاب مجددا وطلبنا خضوعه للتحقيق أكثر من مرة ولم يجب".

وشدد "هو لاعب غير ملتزم وتم توقيع عقوبات عليه رغم أنه حصل على مستحقاته".

وبسؤاله عن موقف المقاولون النهائي منه أجاب "نحن لن نضع حفني في حساباتنا لنهاية الموسم وحينما يُفتح باب القيد سيعود لناديه".

وكان حفني رد على قرار المقاولون بعدم الاستعانة به مجددا قائلا: " هذه أول مرة أغيب عن أي مران. طلبت مقابلة عماد النحاس أو محمد عادل المشرف العام على الكرة لكن الإداري قال لي لو هناك أي أمر جديد سيتصل بي".

وكشف "وسطت أحد الأصدقاء للتواصل مع النحاس، لكنه أخبره أن قراره نهائي".

وأكمل "تم تحويلي للشؤون القانونية، وأوضحت موقفي. للحقيقة حصلت على كل مستحقاتي من النادي".

وأتم "لو كنت مستمر في النادي وعقدي ملكا له، لا أظن أنهم كانوا سيفعلون ذلك".

وانضم حفني للمقاولون قادما من المقاصة معارا لمدة موسم.

وشارك حفني مع المقاولون في 3 مباريات من بينهم مباراة في كأس مصر ونجح في الصناعة مرة.

ولم يشارك أيمن حفني في أي لقاء مع المقاصة منذ انضمامه للأخير بسبب خطأ إداري تسبب في عدم قيده.

وقبل عودته للمقاصة، ظهر حفني صاحب الـ 34 عاما في 134 مباراة مع الزمالك ونجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة 13.

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