خبر في الجول – شيلونجو يصل القاهرة الخميس بعد رحلة ماراثونية

الثلاثاء، 04 أغسطس 2020 - 22:06

كتب : ياسر الشريف

شيلونجو - سعد سمير - الأهلي - الإسماعيلي

يصل الناميبي بينسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلي إلى القاهرة يوم الخميس، تمهيدا للعودة لصفوف الفريق.

بينسون شيلونجو

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وعلم FilGoal.com أن اللاعب حصل على تأشيرات الدخول والموافقات الأمنية، إلا أن عدم وصول خطوط طيران تتيح العودة لمصر من ناميبيا عطل وصوله.

ويغادر شيلونجو ناميبيا إلى قطر، ومنها إلى ألمانيا، ثم إلى القاهرة، وينضم للتدريبات يوم الجمعة.

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ويعد شيلونجو ثاني أجنبي يعود للإسماعيلي، بعد الغيني بيكيتي سيلفا.

ولكن، يستمر الغموض حول موقف العراقي همام طارق، والأوغندي باتريك كادو، والتونسي فخر الدين بن يوسف.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في الدوري المصري، برصيد 22 نقطة من 18 مباراة خاضها.

ويلعب الإسماعيلي أولى مبارياته الرسمية بعد استئناف النشاط يوم 14 أغسطس أمام المصري في دربي القناة على استاد برج العرب.

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