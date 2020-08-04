تقرير: أستون فيلا يستعد لمنع الفرق التركية من ضم تريزيجيه

يستعد أستون فيلا الإنجليزي لمنع الفرق التركية من ضم لاعبه المصري محمود حسن "تريزيجيه"، بحسب تقارير تركية.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا أستون فيلا

جريدة بيرميجام ميل، نقلت عن موقع سوزوجون التركي، أن الفريق الإنجليزي يريد الحفاظ على نجومه الذين ساهموا في بقاء الفريق في الدوري في اليوم الأخير من الموسم المحلي في إنجلترا، وإن كان الأمر لا يتضمن جاك جريليش المرتبط بمانشستر يونايتد.

ولكن بالنسبة لتريزيجيه أحد أبطال بقاء أستون فيلا، فإن النادي المنتمي لمدينة بيرمنجام سيمنع إسطنبول باشاكشهير بطل الدوري، وجالاتاسراي وفناربخشة من ضم اللاعب، بعد أن قامت الأندية الثلاثة بمخاطبة وكيل جناح المنتخب المصري، ولكن أستون فيلا يستعد لرفض العروض التي قد يقدمها أحد الثلاثة فرق.

ونجح أستون فيلا في ضمان البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، في الجولة الأخيرة من المسابقة.

تريزيجيه صاحب الـ 25 عاما انضم لـ أستون فيلا مع بداية الموسم الماضي من قاسم باشا التركي.

وسجل تريزيجيه 7 أهداف ونجح في الصناعة 3 مرات خلال ظهوره في 41 مباراة.

اقرأ أيضا

تطور كبير في صفقة انتقال رمضان لـ الأهلي

أول تأجيل في الدوري بسبب كورونا

سلبية مسحة حمدي فتحي

غضب في الدرجة الثانية بسبب المسحات

هل يرحل ديانج أو كهربا؟