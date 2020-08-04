مران الأهلي – مباراة بين لاعبي الفريق.. وكدمة لـ أيمن أشرف

الثلاثاء، 04 أغسطس 2020 - 20:18

كتب : FilGoal

مران الأهلي الجماعي على ملعب مختار التتش

واصل الأهلي مرانه اليومي في ملعب مختار التتش استعدادا للقاء إنبي الأحد المقبل في أولى مبارياته عقب استئناف نشاط الدوري المصري.

وشهد المران عقد ريني فايلر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين.

جاء ذلك في الوقت الذي واصل فيه ياسر إبراهيم مدافع الفريق برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له في ظل معاناته من إصابة بجزع في الكاحل.

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وأقام فايلر مباراة تجريبية بين اللاعبين بمساحة ملعب مختار التتش بأكملها.

وتعرض أيمن أشرف لكدمة في ختام المران وغادر الجزء الأخير منه ولم يستطع إكماله.

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