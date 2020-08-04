اتحاد الكرة لـ في الجول: لا تغيير في عدد الأجانب بالموسم المقبل

قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أنه لا تغيير في عدد اللاعبين الأجانب الموسم المقبل بسبب الظروف الاستثائية بسبب جائحة كورونا.

وتحدث العطار لـFilGoal.com: "الموسم المقبل سوف تستمر ذات لوائح القيد الحالية بضم كل فريق لأربعة لاعبين أجانب مع إضافة لاعب خامس شمال إفريقي أو سوري أو فلسطيني ويعامل معاملة اللاعب المصري".

وتابع "كان من المفترض إحداث تغييرات على عدد الأجانب الموسم المقبل بناء على رغبة الأندية لكن بسبب الظروف الاستثنائية الحالية سيتم تأجيل ذلك الأمر لموسم 2021-2022".

وكان عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة كشف عن السماح بقيد 30 لاعبا في قائمة كل فريق خلال الموسم المقبل.

وتنص لوائح القيد الحالية على السماح للأندية المصرية بضم أربعة لاعبين أجانب بالإضافة للاعب شمال إفريقي يعامل معاملة اللاعب المصري أو لاعب سوري أو فلسطيني يعامل معاملة اللاعب المصري وبحد أقصى لاعبين.

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