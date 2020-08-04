اتحاد الكرة لـ في الجول: لا تغيير في عدد الأجانب بالموسم المقبل

الثلاثاء، 04 أغسطس 2020 - 19:53

كتب : عاطف شادي

الأهلي - الزمالك

قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أنه لا تغيير في عدد اللاعبين الأجانب الموسم المقبل بسبب الظروف الاستثائية بسبب جائحة كورونا.

وتحدث العطار لـFilGoal.com: "الموسم المقبل سوف تستمر ذات لوائح القيد الحالية بضم كل فريق لأربعة لاعبين أجانب مع إضافة لاعب خامس شمال إفريقي أو سوري أو فلسطيني ويعامل معاملة اللاعب المصري".

وتابع "كان من المفترض إحداث تغييرات على عدد الأجانب الموسم المقبل بناء على رغبة الأندية لكن بسبب الظروف الاستثنائية الحالية سيتم تأجيل ذلك الأمر لموسم 2021-2022".

أخبار متعلقة
الأهلي: مسحة طبية للفريق قبل مواجهة إنبي أوباما وطارق حامد خارج مواجهة الزمالك والمصري اتحاد الكرة يؤجل مواجهة الإنتاج ونادي مصر.. و3 تأكيدات بشأن المواعيد والمسحات و"الإهمال"

وكان عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة كشف عن السماح بقيد 30 لاعبا في قائمة كل فريق خلال الموسم المقبل.

وتنص لوائح القيد الحالية على السماح للأندية المصرية بضم أربعة لاعبين أجانب بالإضافة للاعب شمال إفريقي يعامل معاملة اللاعب المصري أو لاعب سوري أو فلسطيني يعامل معاملة اللاعب المصري وبحد أقصى لاعبين.

اقرأ أيضا:

الأهلي يعلن موقفه من شراء رمضان صبحي

تأجيل مباراة في الدوري المصري بسبب كورونا

حقيقة وصول عرض لكهربا

شفاء لاعب الأهلي من كورونا

في الدوري اتحاد الكرة
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – شيلونجو يصل القاهرة الخميس بعد رحلة ماراثونية 13 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: أستون فيلا يستعد لمنع الفرق التركية من ضم تريزيجيه 30 دقيقة | المحترفون
فيران توريس.. جناح لا يمكن توقعه مستعد للابهار مع كتيبة جوارديولا 59 دقيقة | تحليل في الجول
رسميا – الصفقة الأولى.. سيتي يضم فيران توريس من فالنسيا ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر نهائي الملحق – برينتفورد (0) - (0) فولام.. الشوط الثاني ساعة | أوروبا
كيف يدعم فيفا الأهلي في استمرار رمضان معه.. وخطوات ضرورية ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي – مباراة بين لاعبي الفريق.. وكدمة لـ أيمن أشرف 2 ساعة | الدوري المصري
قرار جديد من الاتحاد الأوروبي قبل استئناف دوري الأبطال 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 2 كاف يقرر تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وفتح التقديم لاستضافة "النهائي المحايد" 3 مرتضى: أناشد رئيس الوزراء بمراجعة أمر الدوري.. هيبة الدولة ليست لإرضاء الخطيب 4 الأهلي يتقدم بالبلاغ رقم 13 للنائب العام ضد رئيس الزمالك
قد ينال إعجابك