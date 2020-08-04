أوباما وطارق حامد خارج مواجهة الزمالك والمصري

الثلاثاء، 04 أغسطس 2020 - 19:15

كتب : FilGoal

أوباما - طارق حامد - كاسونجو - الزمالك - الإسماعيلي

يغيب طارق حامد نجم وسط الزمالك، ويوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق، عن مواجهته ضد المصري مع استئناف الدوري.

ويعاني الثنائي من إصابات عضلية، خاصة على مستوى العضلة الأمامية، ما يصعب مشاركتهما في المواجهة المقررة يوم الخميس على استاد برج العرب.

وبذلك، تزيد غيابات الزمالك وسط صعوبة مشاركة أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم اللذان لم يصلا من المغرب حتى الآن، ومن المتوقع وصولهما خلال 48 ساعة.

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ويحتل الزمالك في المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 16 مباراة خاضها الفريق. (ويخصم من الفريق 3 نقاط بنهاية الموسم لعقوبة اتحاد الكرة بخصوص مباراة القمة)

أما المصري، فيحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري ورصيده 20 نقطة بعد خوض 16 مباراة.

وشارك طارق حامد في 21 مباراة مع الزمالك هذا الموسم أما أوباما فلعب 23 مباراة سجل فيهم هدفين وصنع 8 أهداف.

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