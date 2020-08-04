الطريق خالي أمام تشيلسي.. بايرن ينسحب من صفقة هافرتز

الثلاثاء، 04 أغسطس 2020 - 18:33

كتب : FilGoal

كاي هافرتز

أنسحب نادي بايرن ميونيخ من سباق التعاقد مع كاي هافرتز صانع ألعاب منتخب ألمانيا وباير ليفركوزن.

وقال أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونيخ: "أنا متأكد أنه بعد التعاقد مع ليروي ساني لن تكون هناك صفقات كبيرة أخرى هذا العام".

وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة أخبار "سكاي سبورتس" الإنجليزية "هذا لا علاقة له بجودة هافرتز، كلنا نعتقد أنه لاعب جيد جدا".

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وأكمل "ولكن في ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا وبعد دفع مبالغ كبيرة للتعاقد مع أحد اللاعبين، لا يمكننا دفع أموال أخرى قبل أن نحصل على تمويل مضاد من خلال بيع بعض اللاعبين".

وكانت الصحافة الألمانية ذكرت قبل أسابيع أن بايرن يعتزم الدخول في صفقة هافرتز للتعاقد معه وتعويض الرحيل المحتمل للإسباني تياجو ألكانتارا.

ويعد تشيلسي الأقرب للحصول على خدمات هافرتز في الصيف الجاري.

وطلب هافرتز من ناديه الموافقة على انتقاله لتشيلسي قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وعاد هافرتز لتدريبات ليفركوزن الجماعية استعدادا لمواجهة جلاسكو رينجرز الأسكتلندي في الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.

ومن المتوقع أن يدفع تشيلسي 70 مليون جنيه إسترليني لضم هافرتز من ليفركوزن بالإضافة إلى 20 مليون إسترليني أخرى كإضافات في الصفقة.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في تعاقد هافرتز مع ليفركوزن 90 مليون جنيه إسترليني.

هافرتز البالغ من العمر 20 عاما يقدم أداء مميز للغاية مع فريقه ونجح في تسجيل 17 هدفا خلال 43 مباراة لعبها هذا الموسم. كما صنع أيضا 9 أهداف.

تشيلسي بدأ موسم الانتقالات مبكرا لدعم فريقه بقوة استعدادا للموسم المقبل.

وتعاقد تشيلسي مع تيمو فيرنر مهاجم منتخب ألمانيا وآر بي لايبزيج، وكذلك حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام الهولندي ومنتخب المغرب.

كما أن تشيلسي يخطط للتعاقد مع بين تشيلويل ظهير أيسر ليستر سيتي ومنتخب إنجلترا.

وفي حالة فشل تشيلسي في التعاقد مع تشيلويل من ليستر سيتي سيوجه أنظاره إلى روبن جوسينز ظهير أيسر أتالانتا الإيطالي.

تشيلسي سيحاول أيضا التعاقد مع يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد والتخلص من الإسباني كيبا بعدما ظهر بمستوى متواضع خلال الموسم الجاري.

وبسبب صعوبة التعاقد مع أوبلاك من أتليتكو مدريد وضع تشيلسي نيك بوب حارس مرمى بيرنلي ومنتخب إنجلترا على رأس المطلوبين لدعم الفريق في الفترة المقبلة بناء على رغبة فرانك لامبارد المدير الفني للبلوز.

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