الجنايني: حكام أجانب لمباراة القمة أمر محسوم.. عودة الدوري لم تكن اختراعا

شدد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري على استقدام حكام أجانب لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري.

وأوضح الجنايني أن استئناف مسابقة الدوري ليس بالاختراع في ظل إعادة معظم الدول بطولاتها من جديد.

وقال الجنايني في تصريحات لبرنامج ملعب الصقر الإذاعي: "لن يكون هناك حكام مصريين لمباراة القمة حتى في وجود تقنية الفيديو".

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 22 من شهر أغسطس الجاري.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة "قرار الحكام الأجانب لمباريات القمة صادر من مجلس الوزراء وهذا الأمر منتهي ومحسوم بالنسبة لنا".

وتابع الجنايني "عودة الدوري لم تكن اختراعا ومعظم الدول أعادت بطولاتها، قمنا بالعمل بنظام صحي معتمد من فيفا ووزارة الصحة ولدينا لجنة طبية برئاسة محمد سلطان".

وأوضح "أعتقد أنه لا يوجد وجه اعتراض من جانب أي فريق على تلك الأمور".

وتابع "اتفقنا مع حسام البدري وشوقي غريب على كافة التفاصيل الخاصة بالمباريات الودية للمنتخب قبل وضع جدول الدوري، والأولوية للمنتخبات بالطبع".

وكشف "المنتخب الأول ييبدأ في نوفمبر مبارياته الرسمية كما تم الاتفاق مع البدري".

وأتم تصريحاته عن الدرجة الثانية قائلا: "هناك اتجاه واحد لاستكمال المسابقات والمسحات الطبية للفرق ستبدأ اليوم وغدا".

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