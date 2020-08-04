الجنايني: عقوبة كهربا؟ تعديلها ليس من سلطتنا.. فيفا أشاد بعمل اللجنة الخماسية

نفى عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إمكانية تدخله لتعديل أو تخفيف من عقوبة محمود كهربا لاعب الأهلي.

محمود كهربا النادي : الأهلي

وكشف الجنايني عن إشادة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعمل اللجنة الخماسية منذ تعيينها في العام الماضي.

وبسؤاله عن إمكانية تخفيف عقوبة محمود كهربا قال: "هذا الأمر تم مناقشته من لجنة الانضباط ثم صدر قرار من لجنة الاستئناف، ولا يوجد أي قرار آخر".

وشدد الجنايني لبرنامج ملعب الصقر الإذاعي "مع احترامي لكل الأندية لن أقوم بتعديل أي عقوبة، ليس لنا سلطة في ذلك، هناك قاض أصدر حكما والأمر انتهى".

أما عن الموسم المقبل فأوضح "سيكون ذلك تحت إدارة اتحاد كرة القدم الجديد، ولجنة المسابقات الحالية برئاسة حسام الزناتي هي من ستضع الجدول".

وتابع الجنايني "تم وضع بعض المهام من فيفا منذ تعيين اللجنة الخماسية في أغسطس 2019 وتم إنجاز بعض الأمور".

وكشف "هناك إشادة كبيرة من جانب فيفا بما تم بذله ويتبقى أمران فقط بسبب فيروس كورونا وهما النظام الأساسي وإجراء الانتخابات".

وعن رغبة فيفا في استقدام عضو أو رحيل آخر أوضح الجنايني "نسمع أخبارا عديدة لكن لم يخرج أي عضو لانتقاد الآخر ولا توجد أي خلافات".

وشدد "لم تكن هناك أي نية للإطاحة بأي عضو كما تردد، كما لم يعرض أي زيادة في أعضاء اللجنة الخماسية، وسيتم إنجاز الأمور خلال فترة الـ 4 أشهر المقبلة".

وأضاف "لا توجد مشكلة مطلقا في إقامة كأس مصر، لأن عدد المباريات ليس كبيرا وتم الإعلان عن مباريات الدوري بعدد محدود من الجولات بسبب تأخر الكاف في إعلان مباريات البطولات القارية".

وأتم تصريحاته "قولا واحدا، الجمعية العمومية المقبلة ستكون بعد اعتماد التصنيف في نهاية الموسم الجاري وبالتحديد قبل 30 نوفمبر موعد نهاية مدة اللجنة الخماسية".

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