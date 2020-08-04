رسميا – مانشستر يونايتد يجدد تعاقد براندون ويليامز

أعلن مانشستر يونايتد تجديد تعاقد مدافعه براندون ويليامز حتى عام 2024 مع إمكانية إضافة سنة أخرى.

براندون ويليامز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وانضم ويليامز إلى يونايتد بعمر السابعة وخاض 33 مباراة مع الفريق الأول حتى الآن.

وقال صاحب الـ17 عاما لموقع يونايتد الرسمي: "أشعر بالفخر لتوقيع ذلك العقد، إنه لحلم أن ألعب في الفريق الأول ولقد اقتضى ذلك العمل بجهد للوصول إلى تلك النقطة والمشاركة".

وتابع "لقد تعلمت الكثير خلال الوسم من المدرب والجهاز الفني وزملائي وأريد رد ذلك الدين، الكل في هذا النادي يريد النجاح وأنا سعيد لكوني جزءا من ذلك".

فيما قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد: "براندون حظي بموسم أول رائع ونحن سعداء بتوقيعه لعقد جديد معنا".

وأضاف "هذا العقفد الجديد هو شهادة حقيقية على العمل الشاق والتطور الذي حققه إذ أنه منذ تصعيده لم ينظر للخلف وفهم ما يعنيه اللعب لمانشستر يونايتد".

وأتم "ويليامز لديه كل الصفات المطلوبة ليكون أحد أعضاء الفريق وسيستمر في التعلم كل يوم في المران ونتطلع لمشاهدته وهو يتطور خلال المواسم المقبلة".

وشارك براندون ويليامز في 39 مباراة مع يونايتد سجل خلالهم هدفا وصنع سبعة.

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