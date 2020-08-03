مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: نواجه الإنتاج الحربي وديا بدلا من إنبي

اتفق نادي الإسماعيلي مع الإنتاج الحربي لمواجهة الفريقين وديا بعد غد الأربعاء بدلا من إنبي.

ومن المقرر أن تقام المباراة الودية بين الفريقين في القاهرة وذلك بدلا من مواجهة إنبي.

وقال أدهم السلحدارالمدرب العام لـ FilGoal.com: "اعتذر نادي إنبي عن المباراة الودية المقررة بين الفريقين".

وأضاف "قررنا مواجهة الإنتاج الحربي يوم الأربعاء في القاهرة ضمن الاستعدادات لمسابقة الدوري".

وكشف المدرب العام "أردنا الحفاظ على البرنامج التدريبي الذي تم إعداده لهذا تم الاتفاق مع الإنتاج الحربي".

ويواصل الإسماعيلي استعداداته لاستئناف مسابقة الدوري بمواجهة المصري يوم 14 أغسطس بالجولة 19.

أما نادي الإنتاج الحربي فيفتتح مشواره يوم السبت المقبل أمام نادي مصر.

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