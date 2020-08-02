في الدرجة الثانية - المنصورة يجري مسحته الأولى على نفقته ويعود للتدريبات الإثنين

الأحد، 02 أغسطس 2020 - 18:10

كتب : رضا السنباطي

المنصورة

يخوض نادي المنصورة أولى تدريباته استعدادا لاستئناف النشاط الكروي غدا الإثنين، بعد إجراء مسحة طبية على نفقة النادي.

وصرّح محمد صلاح المشرف على الكرة في المنصورة لـ FilGoal.com: "الفريق سيجري مسحة طبية ظُهر غدا الإثنين على نفقة النادي من أجل العودة للتدريبات".

وأضاف: "سنتدرب عصرا على مجموعات، قررنا البدء في عمل المسحات قبل مسحات اتحاد الكرة المقرر لها يوم 4 أغسطس".

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وواصل: "فندق النادي جاهز للاعبين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية".

وأتم: "الفريق سيتدرب على ملعب النادي، ثم يخوض معسكرا في جمصة، ثم يعود للتدرب على استاد المنصورة قبل استئناف مباريات الدوري يوم 20 سبتمبر".

فيما صرّح ياسر عبد الواحد المدير الفني للمنصورة: "كنت على تواصل دائم مع اللاعبين خلال الفترة الماضية، وهم جاهزون لعودة النشاط".

وأضاف: "سنبدأ تدريبات الفريق على مجموعات عصر الإثنين بعد إجراء المسحات الطبية".

وأتم: "نتيجة المسحة تستغرق يومين لنعرفها، وبعد النتيجة سنبدأ تدريباتنا الفعلية".

ويحتل المنصورة المركز الرابع في مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية، برصيد 30 نقطة من 17 مباراة، بفارق 3 نقاط فقط عن ألعاب دمنهور المتصدر.

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