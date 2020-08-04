السقا: أجرينا مسحة طبية استعدادا للزمالك.. درسنا الفريق الأبيض جيدا

قال عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للنادي المصري إن فريقه أجرى مسحة طبية يوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة الزمالك في الدوري، مشيرا إلى أنه كان هناك حالة واحدة لعامل في غرفة الملابس.

صرح السقا عبر برنامج "ملعب الصقر" قائلا: "طارق العشري مدرب الفريق يسعى للوصول إلى مركز متقدم في مسابقة الدوري، ومواجهة الزمالك ستكون صعبة للغاية".

وأضاف "قمنا بإجراء مسحة طبية اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك في الدوري المصري، كان لدينا حالة واحدة فقط، أحد عمال غرفة الملابس".

وواصل "أنهينا آخر مراحل فترة الإعداد، وطارق العشري قام بتجهيز الفريق بشكل جيد، يهتم بالنواحي الدفاعية".

وأكمل "لدينا غيابات أمام الزمالك، وهم مفتاح طقطق وسعيدو سمبوري".

وتابع "مجلس الإدارة قام بتسديد دفعة من مستحقات اللاعبين قبل العيد، وهو أمر جيد في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي".

وأردف "طارق العشري استقر على 90% من القوام الأساسي، الزمالك فريق كبير ولديه عناصر مميزة، استعدينا بشكل قوي بتحفيز اللاعبين ودرسنا الفريق الأبيض بالفيديو جيدا".

وأتم "اللاعبون لديهم إصرار على تحقيق مركز متقدم كما حدث في الموسم الماضي".

وكان مسؤول المهمات في غرفة خلع ملابس المصري قد أتم شفاؤه مؤخرا وخضع للمسحة الطبية اليوم ضمن أعضاء الفريق.

ويواجه الزمالك نظيره المصري يوم الخميس استئنافا للنشاط الكروي الذي توقف منذ شهر مارس الماضي، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز.

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