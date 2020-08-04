بيريز: لم أستحق الرحيل عن برشلونة.. فوجئت بتخلصهم مني

تعجّب كارليس بيريز لاعب روما، من قرار إدارة ناديه السابق، برشلونة، بالتخلي عنه في يناير الماضي.

بيريز خريج أكاديمية "لا ماسيا" تم تصعيده للفريق الأول في برشلونة مطلع الموسم، قبل أن يرحل في منتصفه إلى روما الإيطالي.

وصرّح بيريز لوكالة الأنباء الإسبانية: "وصلتني عروض للرحيل عن برشلونة منذ أن كنت في فريق تحت 16 عاما، بعضها من إنجلترا".

وأضاف: "حتى في الفريق الرديف لـ برشلونة وصلتني عروض من الدوري الإسباني، لكني رفضتها دوما لأني أردت اللعب في الفريق الأول لـ برشلونة".

وتابع: "فوجئت عندما قرروا التخلص مني، لا أشعر أنني كنت أستحق ذلك".

وأتم: "لكنه أمر حدث منذ أشهر، أنا في روما الآن، أحد أفضل أندية إيطاليا".

بيريز (22 عاما) خاض مع روما 16 مباراة منذ انتقاله إليه في يناير، وسجل بقميصه هدفين، وصنع 3.

مع الفريق الأول لـ برشلونة، لعب بيريز 13 مباراة، سجل خلالها هدفين، وصنع أيضا 3.

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