رسميا - روما لن يتواجد في لعبة FIFA 21

الثلاثاء، 04 أغسطس 2020 - 13:24

كتب : FilGoal

روما

أعلنت شركة EA Sports المنتجة لواحدة من أشهر ألعاب كرة القدم FIFA عدم وجود فريق روما في نسخة اللعبة 2021، وذلك وفقا لبيان رسمي من الشركة.

وقال البيان الرسمي: "روما لن يكون موجودا في اللعبة وعوضا عن ذلك سيكون اسمه Roma FC، يمكن اللعب به وسنصنع له شعارا خاصة وطاقم خاص في نمط اللعب المباشر أو نمط التدريب أو نمط FUT وكذلك مع نمط كرة الشوارع".

وواصل البيان "روما إف سي، سينافس في ملعب أولمبيك ستاديون، يمكنكم توقع رؤية نفس فريق إيه إس روما الحقيقي، لاعبين حقيقين وأشاء معتادة من هذا القبيل في فيفا 2021".

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وأكمل "تناغم اللاعبين في نمط Ultimate team لن يتأثر بدوره بهذه التغييرات".

وتابع "نرغب في أن نشكر كل من في نادي روما على سنوات التعاون كفريق شريك رسمي لألعاب الفيديو".

وكان نادي روما قد رفض منح الإذن للشركة المنتجة للعبة من أجل الحصول على الإذن لاستخدام بيانات النادي واسمه ولاعبيه.

وسبق روما، نادي يوفنتوس الذي لم يتواجد في نسخة فيفا 20 وتواجد باسم بييمونتي كالتشيو مع الحفاظ فقط على وجود لاعبي النادي لكن باسم وقمصان مختلفة، أمر سيتكرر مع روما.

وعلى الجانب الآخر، وقع نادي إنتر ميلان عقدا مع شركة EA ووعد بتقديم إبداع ومتعة من طراز عالمي لجماهيره.

وتصدر لعبة FIFA 21 يوم 9 من شهر أكتوبر المقبل.

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