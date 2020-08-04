لينجليه: يجب أن نركز فقط على مواجهة نابولي

الثلاثاء، 04 أغسطس 2020 - 13:06

كتب : FilGoal

كليمنت لينجليه

لا ينظر كليمنيه لينجليه مدافع برشلونة إلى ما هو بعد مواجهة نابولي ويطالب بالتركيز الشديد لتلك المواجهة.

ويستضيف برشلونة فريق نابولي يوم السبت المقبل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال لينجليه لصحيفة ماركا: "يجب أن نركز فقط على مواجهة نابولي وستكون مباراة صعبة بالتأكيد".

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وأضاف مدافع برشلونة "لدينا ميزة صغيرة من مباراة الذهاب، لكننا بحاجة للعب بشكل جيد".

وشدد لينجليه "يجب ألا ننظر لما هو بعد مواجهة نابولي ونلعب بصورة جيدة للوصول إلى لشبونة".

وتستضيف لشبونة مباريات دوري أبطال أوروبا بداية من ربع النهائي.

وتقام المباريات المتبقية من دوري أبطال أوروبا بنظام مباراة واحدة بداية من ربع النهائي بعد إلغاء الذهاب والإياب بسبب فيروس كورونا.

وأتم لينجليه تصريحاته "يجب أن يكون تركيزنا بنسبة 100% وليس فقط في مباراة نابولي ولكن في كل المباريات إذا تأهلنا".

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