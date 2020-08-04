سعفان الصغير: لا أفضل سياسة الدور والجاهز في الملعب

يرى سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي أن سياسة الدور غير مفضلة بالنسبة له ويرى أن اللاعب الجاهز يكون في الملعب.

ومنح سعفان كلا من محمد مجدي ومحمد فوزي حارسي المرمى خوض مباريات ودية كاملة لتجهيزهم لاستئناف مسابقة الدوري.

وقال سعفان الصغير: "لا أفضل الاعتماد على سياسة التدوير إذ أرى أن الحارس المميز والمتألق هو من سيظل متواجدا بشكل أساسي".

وتابع مدرب حراس الإسماعيلي لموقع النادي "أنا راض تماما عن أداء الحراس فهم يبذلون قصارى جهدهم لاستعادة مسيرة التألق".

وأضاف "الفريق يستعد بكل قوة لاستئناف الدوري من خلال فترة إعداد شاقة تشمل تدريبات على فترتين بجانب سلسلة من التجارب الودية القوية".

وشدد سعفان "نعاني من أزمة ضيق الوقت، ولازلت أرى أن عودة المسابقة بشكل سريع هو لإرضاء أندية بعينها وكان يجب الاعداد لانطلاق دوري جديد بشكل أفضل".

وأتم "الفريق يستعد بكل قوة، وأتمنى أن تكون مواجهة المصري بداية الطريق لعودة الانتصارات".

ويستهل الإسماعيلي مشواره بمواجهة المصري يوم 14 من شهر أغسطس الجاري ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري.

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