صفقة مدوية تُطبخ على نار الشياطين.. جارديان وسكاي: يونايتد في مراحل متقدمة لضم سانشو

الإثنين، 03 أغسطس 2020 - 19:00

كتب : FilGoal

جادون سانشو - دورتموند

صفقة مثيرة، مدوية تُطبخ على نار الشياطين. مانشستر يونايتد يخطو خطوة كبيرة نحو التعاقد مع الجناح الرائع جيدون سانشو من بوروسيا دورتموند، وفقا لتقارير موثوقة.

الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو كشف في تقرير حصري لها على صحيفة (جارديان) وصول مانشستر يونايتد لمراحل متقدمة للغاية من أجل التعاقد مع سانشو.

وأشارت الصحيفة إلى عدم وجود أي أزمة بالنسبة لمانشستر يونايتد للوصول لاتفاق شخصي مع اللاعب، والأخير لا يمانع اللعب للشياطين الحمر.

أخبار متعلقة
ميرور: دورتموند يحدد موعدا نهائيا ليونايتد من أجل إتمام صفقة سانشو بيلد: يونايتد سيدفع 105 ملايين إسترليني على دفعات لضم سانشو تقرير: سولشاير يطلب من إدارة يونايتد ألا تكرر ما فعلته مع ماجوير خلال التعاقد مع سانشو سكاي: يونايتد واثق من إتمام صفقة سانشو.. ويقلل اهتمامه بـ جريليش

يونايتد حتى الآن لم يصل لاتفاق مع بوروسيا دورتموند ولكنه الآن "في مراحل متقدمة للغاية في المفاوضات"، وفقا لـ فابريزيو.

الإنجليزي قد يحقق الرقم القياسي لأغلى لاعب إنجليزي في حالة إتمام الصفقة، فـ يونايتد يريد دفع 100 مليون يورو، أي ما يقرب من 90 مليون جنيه إسترليني، بينما يرغب دورتموند في الحصول على 105 مليون إسترليني، والمفاوضات مستمرة. وفقا لـ جارديان.

وفي الإطار ذاته، كشفت سكاي سبورتس أن عقد سانشو مع يونايتد سيكون لمدة 5 مواسم، بعد الوصول لاتفاق مع اللاعب.

سانشو الآن اتفق على الشروط الشخصية مع يونايتد، وينتظر وصول الأخير لاتفاق مع دورتموند ليعلن عودته من جديد للدوري الإنجليزي ولكن من بوابة يونايتد وليس مانشستر سيتي.

الإنجليزي صاحب الـ 20 عاما بدأ مسيرته في أكاديمية واتفورد، قبل أن ينتقل للفريق ب لـ مانشستر سيتي.

مع سيتي، لم يُسجل سانشو أي حضور مع الفريق الأول ولكنه شارك في 22 مباراة مع فريق تحت 18 عاما ونجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة 6، كما شارك في 7 مباريات مع فريق تحت 23 عاما وسجل 3 أهداف وصنع مرتين.

وقرر سانشو الرحيل من مانشستر سيتي إلى بوروسيا دورتموند في 2017.

الموسم الماضي، سجل سانشو 20 هدفا وصنع مثلهم خلال مشاركته في 44 مباراة في كل المسابقات مع دورتموند.

وظهر سانشو 99 مرة بقميص الفريق الأول لـ دورتموند منذ 2017 وحتى 2020 ونجح في تسجيل 34 هدفا وصناعة 43.

سانشو كان عضوا فعالا مع منتخب إنجلترا تحت 17 عاما الذي تُوج بلقب كأس العالم.

وعلى مستوى المنتخب الأول، كتب سانشو ظهوره الأول في مجموعات الأمم الأوروبية عام 2018.

ولعب سانشو 11 مباراة بقميص إنجلترا، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 4.

اقرأ أيضا:

كاف يعلن مواعيد تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال وإجراءات استضافة النهائي

كاف يعلن تفاصيل ومواعيد مواجهات الكونفدرالية

طلب من لامبارد بشأن موعد انطلاق الدوري الإنجليزي

فينجر: أرشح هذين الفريقين للقب دوري الأبطال

سكاي توضح: السيناريوهات المتاحة أمام إنتر وكونتي بعد تصريحات "عدم الحماية"

في إنجلترا سانشو مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
موندو ديبورتيفو: بعد "هروب" أرتور.. سيتيين استقر على تشكيل مباراة نابولي دقيقة | دوري أبطال أوروبا
منافس بيراميدز - هوريا لـ في الجول: تراجعنا عن قرار الانسحاب من الكونفدرالية رغم "عار" كاف 23 دقيقة | مصر
"تعرضنا لـ8 إصابات بـ كورونا".. رسميا – إسبانيول يطالب بإلغاء الهبوط 28 دقيقة | أوروبا
تليجراف: معركة ثلاثية إنجليزية على مدافع إشبيلية 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مسحة استثنائية للاتحاد السكندري.. ومواجهة حرس الحدود وديا بعد إلغاء مباراة سموحة 37 دقيقة | الدوري المصري
صفقة مدوية تُطبخ على نار الشياطين.. جارديان وسكاي: يونايتد في مراحل متقدمة لضم سانشو 52 دقيقة | أوروبا
تقرير: الأولوية لحارس المرمى.. لامبارد يأمر بتكثيف المفاوضات لضم بوب 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي - تدريب بدني قوي لـ صالح جمعة وانتظام علي لطفي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فايلر يتحدث عن مصير صالح مع الأهلي 2 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 3 كاف يقرر تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وفتح التقديم لاستضافة "النهائي المحايد" 4 مرتضى: أناشد رئيس الوزراء بمراجعة أمر الدوري.. هيبة الدولة ليست لإرضاء الخطيب
قد ينال إعجابك