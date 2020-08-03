صفقة مدوية تُطبخ على نار الشياطين.. جارديان وسكاي: يونايتد في مراحل متقدمة لضم سانشو

صفقة مثيرة، مدوية تُطبخ على نار الشياطين. مانشستر يونايتد يخطو خطوة كبيرة نحو التعاقد مع الجناح الرائع جيدون سانشو من بوروسيا دورتموند، وفقا لتقارير موثوقة.

الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو كشف في تقرير حصري لها على صحيفة (جارديان) وصول مانشستر يونايتد لمراحل متقدمة للغاية من أجل التعاقد مع سانشو.

وأشارت الصحيفة إلى عدم وجود أي أزمة بالنسبة لمانشستر يونايتد للوصول لاتفاق شخصي مع اللاعب، والأخير لا يمانع اللعب للشياطين الحمر.

يونايتد حتى الآن لم يصل لاتفاق مع بوروسيا دورتموند ولكنه الآن "في مراحل متقدمة للغاية في المفاوضات"، وفقا لـ فابريزيو.

الإنجليزي قد يحقق الرقم القياسي لأغلى لاعب إنجليزي في حالة إتمام الصفقة، فـ يونايتد يريد دفع 100 مليون يورو، أي ما يقرب من 90 مليون جنيه إسترليني، بينما يرغب دورتموند في الحصول على 105 مليون إسترليني، والمفاوضات مستمرة. وفقا لـ جارديان.

وفي الإطار ذاته، كشفت سكاي سبورتس أن عقد سانشو مع يونايتد سيكون لمدة 5 مواسم، بعد الوصول لاتفاق مع اللاعب.

سانشو الآن اتفق على الشروط الشخصية مع يونايتد، وينتظر وصول الأخير لاتفاق مع دورتموند ليعلن عودته من جديد للدوري الإنجليزي ولكن من بوابة يونايتد وليس مانشستر سيتي.

الإنجليزي صاحب الـ 20 عاما بدأ مسيرته في أكاديمية واتفورد، قبل أن ينتقل للفريق ب لـ مانشستر سيتي.

مع سيتي، لم يُسجل سانشو أي حضور مع الفريق الأول ولكنه شارك في 22 مباراة مع فريق تحت 18 عاما ونجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة 6، كما شارك في 7 مباريات مع فريق تحت 23 عاما وسجل 3 أهداف وصنع مرتين.

وقرر سانشو الرحيل من مانشستر سيتي إلى بوروسيا دورتموند في 2017.

الموسم الماضي، سجل سانشو 20 هدفا وصنع مثلهم خلال مشاركته في 44 مباراة في كل المسابقات مع دورتموند.

وظهر سانشو 99 مرة بقميص الفريق الأول لـ دورتموند منذ 2017 وحتى 2020 ونجح في تسجيل 34 هدفا وصناعة 43.

سانشو كان عضوا فعالا مع منتخب إنجلترا تحت 17 عاما الذي تُوج بلقب كأس العالم.

وعلى مستوى المنتخب الأول، كتب سانشو ظهوره الأول في مجموعات الأمم الأوروبية عام 2018.

ولعب سانشو 11 مباراة بقميص إنجلترا، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 4.

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