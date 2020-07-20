وكيل بيل: لاعبي لن يرحل عن مدريد.. هو يحب المدينة ولا يستطيع أي نادٍ تحمُل راتبه

شدد جوناثان بارنيت وكيل جاريث بيل لاعب ريال مدريد، أن الجناح الويلزي لا ينوي الرحيل عن النادي الملكي.

جاريث بيل النادي : ريال مدريد ريال مدريد

بيل خرج مؤخرا من حسابات زين الدين زيدان مدرب الفريق الذي لم يشركه في آخر 7 مباريات بالدوري الإسباني.

وصرّح بارنيت لـ بي.بي.سي: "جاريث بخير، يتبقى له عامان في عقده مع ريال مدريد".

وأضاف: "إنه يحب العيش في مدينة مدريد، ولا ينوي الذهاب إلى أي مكان".

وتابع: "لا يزال بجودة أي لاعب آخر في الفريق، وقرار إشراكه يرجع إلى المدرب".

وواصل: "بالطبع هناك أطراف مهتمة بضمه، لكن يصعب على أي نادٍ في العالم تحمُل راتبه".

وتأسف: "خسارة كبيرة أنه لا يشارك مع ريال مدريد حاليا، لكنه لن يرحل".

وأكمل: "بيل لا يتأمل رحيل زين الدين زيدان، فالسيد زيدان ناجح للغاية. ليس هناك ضغينة، كل ما في الأمر أن السيد زيدان لا يريد إشراكه".

وأكد: "بيل يتدرب يوميا بشكل جيد".

وأوضح: "هدف بيل هو لعب يورو 2020 مع ويلز، دائما ما يريد أن يؤدي بشكل جيد مع بلاده".

وأتم: "بيل من أفضل لاعبي العالم، وأفضل لاعبي العالم لا يخرجون في إعارة".

ولم يسجل بيل سوى 3 أهداف طوال الموسم الحالي الذي قضى معظمه على مقاعد بدلاء ريال مدريد.

وكان زيدان قد صرح أن استبعاده لـ بيل من المباراة الأخيرة في الدوري جاء بقرار فني وليس بطلب من اللاعب.

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