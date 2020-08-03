مران الأهلي - تدريب بدني قوي لـ صالح جمعة وانتظام علي لطفي

أدى صالح جمعة مرانا بدنيا قويا وشارك في جزء من المران الجماعي مع اللاعبين.، وانتظم علي لطفي حارس مرمى فريق الأهلي في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش.

ويستعد الأهلي لاستئناف مباريات الدوري وخوض مواجهة الوداد في دوري أبطال إفريقيا.

ويستهل الأهلي مشواره بمواجهة فريق إنبي يوم 9 أغسطس الجاري في الدوري قبل أن يلعب في دوري أبطال إفريقيا بالأسبوع الأخير من سبتمبر أمام الوداد.

وعقب مشاركة صالح جمعة في جزء من المران الجماعي قام بتنفيذ بعض الوحدات البدنية المنفردة.

وخاض صالح المران البدني كاملا ثم خاض مرانا منفردا، اشتمل على الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات البدنية.

وركز ريني فايلر على الفقرات البدنية في تدريبات الأهلي اليوم الإثنين.

وغاب علي لطفي عن مران أمس الأحد بعد حصوله على إذن بسبب حالة وفاة.

وخاض علي لطفي تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس بمشاركة محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير.

وعقد ريني فايلر المدير الفني للفريق جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على هامش مران الفريق الذي أقيم اليوم.

وجاءت الجلسة ضمن جلسات بين الثنائي بشكل مستمر للتنسيق والتحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات محليا وإفريقيا.

واطمأن خالد محمود طبيب الفريق على البرنامج التأهيلي لمحمد محمود لاعب وسط الفريق.

وتحدث طبيب الأهلي مع محمد محمود للاطمئنان على تنفيذ برنامجه التأهيلي تمهيدا لعودته إلى التدريبات الجماعية.

وأدى محمد محمود جلسة في (الجيم) وتنفيذ بعض الفقرات المتنوعة في البرنامج.

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