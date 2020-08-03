تقرير إيطالي: صفقة تبادلية محتملة بين يوفنتوس ويونايتد

الإثنين، 03 أغسطس 2020 - 21:08

كتب : FilGoal

كريس سمولينج - روما

يأمل نادي يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع كريس سمولينج مدافع مانشستر يونايتد لدعم خط دفاعه في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو"الإيطالية أن يوفنتوس يخطط للتعاقد مع سمولينج بعد نهاية موسمه الحالي مع روما.

وقضى المدافع الإنجليزي البالغ من العمر 30 الموسم الجاري معارا لصفوف روما قادما من مانشستر يوناتيد.

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ويسعى يوفنتوس للتعاقد مع سمولينج دون دفع أي مبالغ مالية لمانشستر يونايتد، وذلك عن طريق مبادلته بلاعبه فيدريكو بيرنارديسكي.

ويتمنى يوفنتوس أن يوافق يونايتد على الصفقة التبادلية حتى لا يضطر لشراء عقد سمولينج من النادي الإنجليزي، والذي قد يكلف بطل إيطاليا ما يقرب من 30 مليون جنيه إسترليني.

بيرنارديسكي البالغ من العمر 26 عاما والذي يلعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر لعب الموسم الجاري مع يوفنتوس 37 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.

أما سمولينج شارك مع روما في 37 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف.

وكان نادي روما الإيطالي يرغب في أن يكمل سمولينج معه بطولة الدوري الأوروبي، إلا أن يونايتد رفض ذلك وأعلن النادي الإيطالي قبل أيام قائمة فريقه التي تستكمل البطولة وظهرت خالية من اسم سمولينج.

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