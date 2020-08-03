رسميا - افتتاح موسم الدوري الإيطالي 19 سبتمبر

الإثنين، 03 أغسطس 2020 - 20:58

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - ميلان - الدوري الإيطالي

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي إقامة الموسم الجديد بداية من 19 سبتمبر المقبل.

وكانت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية قد كشفت عن موعد افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإيطالي قبل أن يتم تأكيده بشكل رسمي.

ومن المقرر للدوري الإيطالي لموسم 2020-2021 أن ينتهي يوم 23 من شهر مايو المقبل.

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ومن المقرر أن يقام نهائي الدوري الأوروبي يوم 21 أغسطس ودوري أبطال أوروبا يوم 23 من الشهر نفسه.

ويتم افتتاح سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الإيطالي يوم 1 من شهر سبتمبر المقبل.

بينما يغلق سوق الانتقالات يوم 5 من شهر أكتوبر المقبل مع الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني.

ومن المقرر إقامة كأس السوبر الأوروبي يوم 24 من شهر سبتمبر بينما قرعة الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا يوم 1 من شهر أكتوبر.

والجدير بالذكر أن الدوري الإنجليزي والإسباني مقرر لهما الانطلاق يوم 12 من شهر سبتمبر.

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