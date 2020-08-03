مدرب أتالانتا: لدينا فرصة أمام باريس سان جيرمان

أصر جيان جاسبريني المدير الفني لفريق أتالانتا أن فريقه لديه فرصة أمام باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأنهى أتالانتا الدوري الإيطالي في المركز الثالث خلف يوفنتوس وإنتر ليضمن تأهله الموسم المقبل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال جاسبريني في تصريحات لإذاعة (أنشيو سبورت): "بطولة الدوري كانت منتظمة، ولعبت جميع الفرق في نفس الظروف".

وأوضح "هناك دائما شيء يمكنك القيام به بشكل أفضل ولو سجلنا 100 هدفا كان الأمر سيكون استثنائيا لكن 98 أيضا أمرا رائعا".

وعن مواجهة باريس سان جيرمان قال: "لست متأكدا مما إذا كان اللعب بدون توقف ميزة أم لا".

وتابع "أشياء كثيرة ستحدث الفارق، الظروف الفنية والبدنية والعقلية، ولا يزال لدينا الوقت الكافي للاستعداد بأفضل طريقة ممكنة".

وأصر جاسبريني "أحلم بالمرور لنصف النهائي، التواجد في ربع النهائي إنجاز، لكن لدينا فرصة وسنبذل قصارى جهدنا".

وشدد "تفكيري في مباراة باريس سان جيرمان وإذا مررت يمكننا التفكير في الباقي".

وأتم تصريحاته "باريس فريق موهوب للغاية ومن بين المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا، وسواء لعب كيليان مبابي أو لا فلدينا فرصة".

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