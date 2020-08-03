مسحة استثنائية للاتحاد السكندري.. ومواجهة حرس الحدود وديا بعد إلغاء مباراة سموحة

الإثنين، 03 أغسطس 2020 - 19:15

كتب : هاني العوضي

الإسماعيلي - الاتحاد السكندري

يجري الاتحاد السكندري مسحة طبية استثنائية اليوم الإثنين لمواجهة حرس الحدود وديا.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد فريق الحدود غدا الثلاثاء على ملعب المكس بعد إلغاء ودية سموحة الثانية.

وتقرر إلغاء مواجهة الاتحاد وسموحة بسبب الأزمة التي أثيرت بين الهاني سليمان وأحمد رفعت والتي أدت لإلغاء المباراة في الدقيقة 85.

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ويدخل الاتحاد السكندري في معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب من الخميس المقبل ولمدة أربعة أيام.

ويستأنف الاتحاد مبارياته بمواجهة الزمالك يوم 10 أغسطس على استاد برج العرب.

ويعود الدوري المصري من جديد يوم الخميس المقبل بمواجهة الزمالك والمصري في الثامنة مساء.

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