كونتي ينفي التواصل مع يوفنتوس ويقرر مقاضاة مصدر الشائعة

الإثنين، 03 أغسطس 2020 - 18:06

كتب : FilGoal

كونتي

نفى أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر تواصله مع يوفنتوس لخلافة ماوريسيو ساري مع بداية الموسم الجديد.

وقرر كونتي مقاضاة صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالي مصدر الشائعة معبرا عن انزعاجه من ذلك.

وأشارت تقارير إلى اقتراب رحيل كونتي عن إنتر بعد تصريحاته التي انتقد فيها إدارة النادي ولكن بعد بطولة الدوري الأوروبي.

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وقال كونتي في تصريحات لوكالة أنباء (أنسا): "أنفي بشكل قاطع التحدث مع مسؤولي يوفنتوس وسؤالهم عن إمكانية رحيل ساري".

وشدد كونتي "سأقاضي من كتب هذا المقال والمسؤول عن هذه الصحيفة بعد نشر تلك الشائعة".

وأتم كونتي تصريحاته "التزمت بمشروع مدته ثلاث سنوات في إنتر، وكما فعلت دائما سأعمل بجد وأقاتل لإنشاء مشروع ناجح".

وكان إنتر قد أنهى الدوري الإيطالي في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط عن يوفنتوس.

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