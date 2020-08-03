المصري لـ في الجول: أرسلنا طلبا لاتحاد الكرة لنلعب كل مبارياتنا في برج العرب

الإثنين، 03 أغسطس 2020 - 15:38

كتب : أيمن عيد

طارق العشري - المصري

أعلن محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، أن ناديه خاطب اتحاد الكرة للعب كل مبارياته في الدوري بإستاد برج العرب.

وقال الخولي لـFilGoal.com: "خاطبنا اتحاد الكرة للتواصل مجددا مع الأمانة العامة للقوات المسلحة، نريد توفير الوقت والجهد لفريقنا خلال منافسات الدوري".

وأردف "الأنسب لنا حاليا هو ملعب برج العرب لأنه يعتبر بيئة آمنة على اللاعبين ويتوافر فيه ما يحتاجه الفريق من أجل الاستعداد بشكل قوي".

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وأكد "مباراتينا أمام الزمالك والإسماعيلي سيقاما على ملعب برج العرب بينما ستقام مواجهة حرس الحدود على استاد الإسكندرية في نفس يوم مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري ببرج العرب".

ويلعب المصري ضد مضيفه الزمالك في ملعب برج العرب ثم يواجه حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد ومصر المقاصة.

ويحتل المصري المركز العاشر في ترتيب الدوري ورصيده 20 نقطة بعد خوض 16 مباراة.

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