خضيرة: مستعد للعودة.. هناك لقب آخر هذا الموسم يمكننا الفوز به

قال سامي خضيرة لاعب وسط يوفنتوس إنه في طريقه للتعافي بعد الإصابة التي لحقت به ليغيب أكثر من 6 أشهر، مشيرا إلى أن هناك بطولة أمام فريقه للفوز بها، وهي دوري أبطال أوروبا.

سامي خضيرا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وكتب خضيرة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" قائلا: "لقد كان عاما صعبا بالنسبة لي، على الجانب الآخر أشعر بالسعادة لنجاح فريقنا بالفوز بلقب الدوري التاسع على التوالي، منذ شهر ديسمبر وما تلاه عانيت من لحظات شخصية سيئة للغاية محبطة".

وأضاف "أولا جراحة في الركبة ثم إصابة جديدة ضد ميلان جعلتني أغيب لستة أشهر، إصابتين خطيرتين أجبروني على لعب 18 مباراة فقط في الموسم الجاري".

وواصل "أتوقع الكثير من نفسي، كل مرة تسقط يجب أن تحاول النهوض".

وأكمل "كانت تلك عقليتي خلال 14 عاما في مسيرتي، فزت خلالها بـ20 لقب في 3 من أفضل الدوريات في أوروبا، ثقوا بي، أعمل كل يوم بقوة لكي أعود للملعب في أسرع وقت وأنا واثق أن بإمكاني استعادة قوتي".

وتابع "كل يوفنتوس يعلم أنني هنا فقط لأنني أحب وأحترم هذا النادي كثيرا، الجماهير وطريقة يوفنتوس وكل شيء".

وأردف "منذ وصولي منذ 5 أعوام حققنا أهدافا رائعة وهذا الموسم مازال أمامنا بطولة للفوز بها".

وأتم "سأستمر في منح كل ما لدي من أجل التعافي بعد الإصابة، ليس فقط لأنني أحب كرة القدم أو هذا النادي، لكنني أثق أنه معا يمكننا أن نستمر في كتابة تاريخ يوفنتوس".

صاحب الـ33 عاما انضم إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد في صيف 2015 مجانا بعد نهاية عقده مع النادي الملكي، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021 مع خيار التمديد لعام إضافي.

وشارك خضيرة خلال الموسم الجاري في 18 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها هدفا.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة ليون يوم الجمعة ضمن إياب دور الـ16 من دوري الأبطال وكان لقاء الذهاب قد انتهى بتفوق النادي الفرنسي بهدف.

اقرأ أيضا:

كاف يعلن مواعيد تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال وإجراءات استضافة النهائي

كاف يعلن تفاصيل ومواعيد مواجهات الكونفدرالية

طلب من لامبارد بشأن موعد انطلاق الدوري الإنجليزي

فينجر: أرشح هذين الفريقين للقب دوري الأبطال

سكاي توضح: السيناريوهات المتاحة أمام إنتر وكونتي بعد تصريحات "عدم الحماية"