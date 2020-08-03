اختبار طبي لـ المحمدي قبل الانضمام لتدريبات الإسماعيلي

الإثنين، 03 أغسطس 2020 - 14:25

كتب : ياسر الشريف

باهر المحمدي

قرر الجهاز الطبي للإسماعيلي إجراء اختبار طبي نهائي لمدافع الفريق باهر المحمدي، قبل مشاركته بالتدريبات الجماعية.

ويعاني المحمدي من تمزق في أربطة الركبة، وانخرط في الفترة الماضية في تدريبات تأهيلية وضعها له طبيبه الألماني.

باهر المحمدي صاحب الـ 23 عاما شارك في 16 مباراة في الدوري هذا الموسم.

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ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في الدوري المصري، برصيد 22 نقطة من 18 مباراة خاضها.

ويلعب الإسماعيلي أولى مبارياته الرسمية بعد استئناف النشاط يوم 14 أغسطس أمام المصري في دربي القناة على استاد برج العرب.

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المصري الإسماعيلي باهر المحمدي
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