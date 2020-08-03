مدرب ليفركوزن: لن أقول شيئا عن مستقبل هافيرتز.. قد يرحل أو لا

رفض بيتر بوش مدرب باير ليفركوزن الحديث عن مستقبل لاعبه كاي هافيرتز، بعد تقارير عديدة أشارت لاقترابه من الانضمام إلى تشيلسي. وذلك حسب تصريحاته لوكالة الأنباء الألمانية.

وصرح بوش قائلا: "لن أقول أي شيء عن قراره بشأن مستقبله، إنه شأنه الخاص".

وأضاف "أتحدث مع كاي كثيرا وأحاول أن أعرف ما الذي تفعله الأحداث الجارية له، تقارير الرحيل التي تصدر بشكل يومي على سبيل المثال".

وواصل "لاحظت مرارا وتكرارا أن كاي يتعامل مع الأمر بشكل جيد للغاية".

وأتم "من المستحيل أن أقول أي شيء عن مستقبله، ربما حسم الأمر، قد تأتي مكالمة اليوم أو الأسبوع المقبل، أو لا تأتي على الإطلاق".

وكانت شبكة "سكاي" قد قالت في وقت سابق إن صاحب الـ21 عاما يضغط على فريقه من أجل الموافقة على انضمامه إلى تشيلسي. (طالع التفاصيل)

وقالت تقارير صحفية في وقت سابق إن تشيلسي تقدم بعرض مبدئي يقدر بـ45 مليون جنيه إسترليني بجانب 9 ملايين كإضافات.

وأوضحت أن بيتر تشك المستشار التقني للنادي اللندني في مفاوضات مكثفة مع ليفركوزن واللاعب من أجل حسم الصفقة.

وأشارت التقارير إلى أن فرانك لامبارد مدرب تشيلسي كان قد حدد هافيرتز كأولوية له في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

هافيرتز انضم إلى أكاديمية ليفركوزن قادما من أكاديمية ألمانيا أخين في صيف 2010، وانضم للفريق الأول في صيف 2016.

وشارك صانع الألعاب الدولي الألماني في 43 مباراة بكل المسابقات خلال الموسم المنصرم سجل خلالها 17 هدفا وصنع 9 آخرين.

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