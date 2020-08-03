بارتوميو: مفاوضات لاوتارو توقفت لأن الوضع لا يسمح.. وأثق في وفاء ميسي بوعده

الإثنين، 03 أغسطس 2020 - 13:18

كتب : FilGoal

لاوتارو

قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة إن فريقه أوقف المفاوضات مع إنتر ميلان بشأن ضم لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق الإيطالي بسبب الخسائر التي تكبدها الفريق خلال تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وتبعاته.

وصرح بارتوميو لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "حاليا أوقفنا كافة الاتصالات مع إنتر ميلان بشأن لاوتارو".

وأضاف "الأمر طبيعي وتم بالاتفاق مع النادي الإيطالي، موقف كرة القدم لا يسمح لنا بالاستثمارات الكبيرة".

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لاوتارو صاحب الـ22 عاما انضم إلى إنتر قادما من راسينج كلوب في صيف 2018 بمبلغ 25 مليون يورو ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وكانت تقارير صحفية قد قالت في وقت سابق إن إنتر سيطلب مبلغا يتخطى حاجز الـ100 مليون يورو وهو ما لا يمكن لبرشلونة دفعه حاليا وفقا لبارتوميو.

وواصل رئيس النادي الكتالوني: "ليس لدي شك بأن ميسي سيفي بكلماته ووعده وينهي مسيرته في برشلونة".

وأتم "لطالما قال ميسي إنه يرغب في الاعتزال هنا، يمكنه أن يلعب لثلاث أو أربع سنوات أخرى في برشلونة على أعلى مستوى".

تقارير صحفية قالت إن إنتر ميلان يرغب في ضم ليونيل ميسي، واللاعب قد ينضم بالفعل للأفاعي، لكن إنتر نفى الأمر أكثر من مرة والأمر ذاته بالنسبة لبرشلونة.

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