فاران قبل مواجهة سيتي: نحب دوري الأبطال بسبب هذه المباريات

شدد رافاييل فاران مدافع ريال مدريد أن فريقه لن يتنازل عن الفوز على مانشستر سيتي من أجل مواصلة المشوار في دوري أبطال أوروبا.

رافاييل فاران النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مرتقبة ضد مضيفه سيتي يوم الجمعة في إياب الدور ثمن النهائي، مباراة عليه فيها أن يسجل هدفين على الأقل بعدما خسر ذهابا في العاصمة الإسبانية بنتيجة 2-1.

وقال الفرنسي في فيديو بثه الحساب الرسمي لريال مدريد:"الفريق الأفضل سيفوز. سندخل المباراة برغبة في الفوز وإصرار كبير. ستكون مواجهة قوية ضد فريق جيد جدا. مباراة الذهاب كان مستواها مرتفعا، بالضغط الذي مارسه الناديان. التفاصيل الصغيرة ستحسم المواجهة".

واستمر فاران (27 عاما) "ريال مدريد وسيتي فريقان يحبان الاستحواذ على الكرة، يلعبان بحدة كبيرة وهذا يتطلب تركيزا كبيرا. هذه أفضل مباريات دوري الأبطال، مواجهات تحسمها تفاصيل صغيرة. هي سبب حبنا لهذه البطولة".

وأتم فاران المتوج مع ريال مدريد بلقب الأبطال 4 مرات "علينا الاستعانة بخبرتنا التي حصلنا عليها بما حققناه في السنوات الأخيرة، الآن نحن مرتاحون نوعا ما، لكن لدينا نفس الإصرار ونعلم المصائد التي علينا تجنبها. لدينا خبرة سنوات، لكن يصعب الفوز في كل مباراة والاستمرار على القمة".

ويدخل ريال مدريد المواجهة منتشيا بالتتويج بلقب الدوري الإسباني، لكن مهتمه ستكون صعبة في ملعب الاتحاد.

والمتأهل من مواجهة ريال مدريد وسيتي سيلعب ضد يوفنتوس أو ليون في الدور ربع النهائي.

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