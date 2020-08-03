مصدر بـ اتحاد الكرة يجيب لـ في الجول: هل يمكن تأجيل مواجهة بسبب عدم وصول الأجانب

نفى مصدر باتحاد الكرة نيته تأجيل أي مباراة في الدوري، بسبب عدم وصول المحترفين الأجانب في أي فريق.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لا يمكن أن يحدث ذلك الأمر".

وأردف "يمكن اعتبار عدم وصول الأجانب مثلها مثل أي غيابات قبل أي مباراة".

وأكمل "ماذا لو هناك لاعب في بلد لن تفتح الطيران حتى شهر ديسمبر على سبيل المثال، هل نؤجل مباريات فريقه حتى يعود؟".

وأردف "لإكمال المسابقة، يجب القبول بهذه الأمور مثلها مثل ضغط المباريات".

ويستأنف الدوري، بعد توقفه منذ مارس الماضي، بمواجهة الزمالك والمصري في 6 أغسطس والتي كانت مؤجلة من الجولة 14.

ثم يلعب الأهلي ضد إنبي في 9 أغسطس في مباراة مؤجلة من الجولة 15.

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