بيلد: رومينيجه ينجح في تهدئة ألابا.. واجتماع آخر بعد نهاية دوري الأبطال

تواصل نادي بايرن ميونيخ مع ديفيد ألابا مدافعه من أجل مناقشة مشكلة تجديد عقده مع الفريق، حينما تنتهي مشاركته في دوري الأبطال.

ديفيد ألابا النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اللاعب بالرحيل عن بايرن ميونيخ في الأسابيع الأخيرة، لأن اللاعب يطالب بالحصول على 20 مليون يورو في الموسم إن كان بايرن يرغب في تجديد عقده ما تسبب في الكثير من التوتر بين الطرفين.

ووفقا للتقرير، فإن الأوضاع أصبحت أهدأ بعد اجتماع بين اللاعب وحسن صالدحميدزيتش المدير الرياضي وكارل هاينز رومينيجه المدير التنفيذي.

وأوضحت الصحيفة أن رومينيجه وجد الكلمات المناسبة لإقناع لاعبه صاحب الـ28 عاما بالاستمرار مع بايرن وتهدئة الأوضاع، مع تحديد موعد لاجتماع آخر حينما تنتهي مشاركة الفريق في دوري الأبطال.

وارتبط ألابا في وقت سابق بالانضمام إلى برشلونة لكن النادي الكتالوني وجد أن الصفقة غير ممكنة ماديا بسبب الخسائر التي تكبدها الفريق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وما تبعه من أحداث.

ألابا انضم إلى أكاديمية بايرن ميونيخ قادما من أكاديمية أوستريا فيين في صيف 2008 بمبلغ 150 ألف يورو، وتم تصعيده للفريق الأول في صيف 2010.

ألابا خرج في إعارة وحيدة من يناير 2011 حتى نهاية الموسم إلى هوفنهايم، ومنذ ذلك الحين وهو أحد أعمدة الفريق الألماني.

ويمتد عقد النجم النمساوي مع بايرن حتى صيف 2021.

وشارك ألابا خلال الموسم الجاري في 38 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

اقرأ أيضا:

كاف يعلن مواعيد تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال وإجراءات استضافة النهائي

كاف يعلن تفاصيل ومواعيد مواجهات الكونفدرالية

طلب من لامبارد بشأن موعد انطلاق الدوري الإنجليزي

فينجر: أرشح هذين الفريقين للقب دوري الأبطال

سكاي توضح: السيناريوهات المتاحة أمام إنتر وكونتي بعد تصريحات "عدم الحماية"