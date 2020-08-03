أرتيتا: أوباميانج يستحق المقارنة بأساطير أرسنال

أشاد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بنجمه بيير-ايمريك أوباميانج الجابوني، مشيرا إلى تأثيره في قائمة الفريق باعتباره القائد حاليا في كتيبة المدفعجية.

ويأمل أرسنال استمرار لاعبه البالغ عمره 31 عاما في صفوفه، خاصة بعد تألقه يوم السبت وتسجيله لهدفين انتزع بهما فريق المدفعجية لقب كأس الاتحاد على حساب جاره اللندني تشيلسي.

وقال أرتيتا الإسباني في تصريحات صحفية:"لطالما حظينا بمهاجمين رائعين في هذا النادي وأوبا يستحق المقارنة بهذه الأسماء الكبيرة".

وواصل "بالتتويج بالألقاب سيكون أقرب لذلك، وأيضا كلما استمر طويلا مع النادي. أتمنى استمراره".

واستمر أرتيتا مشيدا بأوباميانج "ربما المشكلة الأكبر كانت إقناعه بطريقة العمل التي يتبعها الآن. كان سيحظى بتقدير أكبر، احترام أكبر، ثم تحول الاحترام إلى إعجاب من زملائه، الأشخاص الذين يعملون معه والجمهور".

وأتم "أعتقد أنه حصل على ذلك الآن بالسلوك الذي يظهر عليه داخل وخارج الملعب".

وينتهي عقد أوباميانج مع أرسنال في 2021 وعدم تجديد اللاعب مع النادي حتى الآن يشير إلى اقتراب رحيله.

وقالت صحيفة ميرور الإنجليزي إن أرسنال يجهز عرضا كبيرا لتمديد عقد أوباميانج. (التفاصيل)

وسجل أوباميانج 29 هدفا في الموسم الحالي وأرسل 3 تمريرات حاسمة خلال ظهوره في 44 مباراة.

وانضم أوباميانج لأرسنال عام 2018 قادما من بوروسيا دورتموند.

وشارك أوباميانج في 109 مباريات بقميص أرسنال ونجح في تسجيل 70 هدفا وصناعة 15.

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