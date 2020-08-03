سبورت: برشلونة رفض عرضا كبيرا من ناد إنجليزي "قوي" لضم ترينكو

الإثنين، 03 أغسطس 2020 - 12:32

كتب : FilGoal

ترينكو

على الرغم من أنه لم يلعب مباراة وحيدة بعد بقميص برشلونة إلا أن النادي الإسباني رفض عرضا كبيرا من أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لضم فرانشيسكو ترينكو، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وقال التقرير إن العرض جاء من "فريق قوي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز" دون أن يكشف عن اسمه، ويرغب في دفع مبلغ 60 مليون يورو لكن برشلونة رفض.

برشلونة اتفق مع براجا خلال شهر يناير الماضي على ضم ترينكو صاحب الـ20 عاما بنهاية الموسم بمبلغ 31 مليون يورو.

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ومن المفترض أن ترينكو قد انضم في نهاية شهر يوليو بالفعل إلى النادي الإسباني بعقد يمتد حتى صيف 2025.

وشارك اللاعب الذي يلعب كجناح أيمن ومهاجم وجناح أيسر مع فريقه السابق، براجا، في 40 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 13 آخرين.

ويعد ترينكو أحد أبرز العناصر ضمن مشروع إعادة بناء برشلونة ويُتوقع منه أن يكون أحد أبرز لاعبي الفريق في المستقبل، وفقا لتقرير الصحيفة الإسبانية.

بجانب بيدري صاحب الـ17 عاما المنضم من لاس بالماس بمبلغ 5 ملايين يورو، وأنسو فاتي، تعتقد إدارة برشلونة أن لديها 3 نجوم من أجل مستقبل الفريق.

وكان ترينكو ضمن مجموعة من 5 لاعبين تعتقد إدارة برشلونة أنها مستقبل الفريق، فبجانب الثلاثي فاتي وبيدري وترينكو، هناك ريكي بويج ورونالد أراخو.

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